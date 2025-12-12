Balance turístico
El superpuente de diciembre deja en Mérida su mejor dato internacional en años
Los 5.370 visitantes conocen los encantos emeritenses
Mérida ha cerrado el puente de diciembre con un balance destacado: las oficinas de turismo atendieron a 5.370 visitantes entre los días 5 y 9, de los que 4.930 tenían origen nacional y 440 internacional. En este marco, el edil de Turismo ha señalado que, aunque el turismo nacional ha experimentado una ligera caída del 2,45%, esta "se ha visto ampliamente compensada por un incremento del 160 por ciento en el turismo internacional, superando los récords registrados en 2019".
Actividades navideñas
Los turistas españoles procedieron en un 37,65 % de los casos de Andalucía, un 23,41% de Madrid y un 9,07% de Castilla y León. Entre las nacionalidades predominantes de los visitantes extranjeros llaman la atención los portugueses, que representan el 59,55% del total, seguidos por ciudadanos de Colombia, con un 7,73%, y de Francia, con un 5%. González ha subrayado la “elevada afluencia” de visitantes, marcada por el creciente interés de las actividades navideñas emeritenses.
