En el Círculo Emeritense (Casino)
Los manjares de los conventos endulzan Mérida este fin de semana
Más de medio centenar de variedades
Este fin de semana, Mérida se ha llenado de sabores tradicionales con la celebración de una nueva edición de la muestra solidaria de dulces conventuales en el Círculo Emeritense (Casino), situado en la plaza de España. El espacio ha acogido más de medio centenar de sabrosos dulces, elaboradas por comunidades religiosas de Extremadura y de la vecina Andalucía y puestas a la venta con un objetivo solidario, ya que la recaudación se destina íntegramente a las propias congregaciones.
Horarios
En esta ocasión, participan conventos y monasterios como el de Santa Clara de Zafra; el de San Francisco El Real, de Trujillo; el monasterio de la Encarnación del Señor, de Campanario; el convento de Santa Clara de Montijo; el de las franciscanas clarisas de Llerena; el de las Madres Agustinas de Fregenal de la Sierra; el de la Concepción de Siruela; el monasterio de Santa Ana de Badajoz, de las Hermanas Pobres de Santa Clara; el de San Leandro de Sevilla; el monasterio de Santa Clara de Estepa (Sevilla); el de las franciscanas descalzas de Marchena (Sevilla); y el de las carmelitas descalzas del monasterio de Santa Ana y San José, de Córdoba, y las ermanitas de los Ancianos Desamparados de Santa Teresa de Jornet en Mérida. La venta al público se ha desarrollado en distintos horarios. Así, este pasado viernes se ha celebrado por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas, mientras que este sábado se abrirá de 11.00 a 20.30 horas y el domingo, de 11.00 a 14.00 horas.
Mazapanes, polvorones, trufas...
Quienes se acerquen pueden encontrar una amplia oferta que incluye mazapanes, polvorones, trufas, yemas y otros dulces navideños, todos ellos elaborados de forma artesanal y con muchísimo cariño. La apetitosa iniciativa, que alcanza ya su cuarta edición, se ha consolidado como una cita previa a la Navidad en la ciudad, combinando tradición, sabor y solidaridad, y reforzando el vínculo entre la capital extremeña y los mencionados monasterios que mantienen viva la repostería conventual.
