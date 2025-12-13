Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro SuroestePuente CedilloFeijóo en TrujilloElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Evento en la plaza de España

Santa Eulalia vuelve a unir a Mérida en una pitarra popular a base de vino y villancicos

Numerosos emeritenses participan en este tradicional encuentro en honor a la patronal, que ha contado con la actuación del coro Dehesa de Extremadura

Los emeritenses celebran su tradicional pitarra en honor a Santa Eulalia

Los emeritenses celebran su tradicional pitarra en honor a Santa Eulalia

Ver galería

Los emeritenses celebran su tradicional pitarra en honor a Santa Eulalia / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La Plaza de España de Mérida ha acogido este sábado la tradicional pitarra popular en honor a la mártir Santa Eulalia, patrona de la capital extremeña. Esta cita tenía que haberse celebrado el pasado 10 de diciembre, coincidiendo con la festividad eulaliense, sin embargo, tuvo que posponerse debido a las inclemencias meteorológicas.

El evento navideño se ha celebrado desde las 14 horas y ha contado con una gran asistencia de emeritenses. Durante su transcurso, los asistentes también han podido disfrutar de una actuación del coro rociero Dehesa de Extremadura, que ha interpretado un buen repertorio de villancicos con toques flamencos.

Noticias relacionadas y más

Belén viviente

Por otra parte, la plaza de San José de la barriada emeritense de la Argentina volverá a vestirse de gala este domingo, 14 de diciembre, para acoger el tradicional belén viviente de Mérida, en el que participarán más de 200 personas entre figurantes, coros y grupos de danzas que subirán al escenario para ambientar la representación. Los colectivos participantes elaborarán 14 calderos de migas que se repartirán entre el público antes de conocer el veredicto del VI Concurso de Migas. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar-restaurante con más morro de Mérida abre su segundo local junto al Templo de Diana
  2. Mérida mueve ficha para ampliar su patrimonio: el ayuntamiento inicia la compra del antiguo edificio de Correos
  3. Condenan a dos menores por una violación grupal en Mérida: 'Follamos y nos la chupas a todos o matamos a tu familia
  4. Todo listo para el belén viviente de Mérida: más de 200 personas, concurso de migas y coros
  5. La lluvia trastoca los planes de la festividad de Santa Eulalia en Mérida: los fuegos artificiales y la Pitarra cambian de fecha
  6. Los gigantes de hierro se adueñan del cielo de Mérida: corte de tráfico de dos horas y media para instalar una grúa
  7. Kiko Rivera pone patas arriba el Barocco y dispara la fiesta en Mérida
  8. Cuando el barrio es una familia: La Antigua celebra en Mérida su almuerzo de campeones con migas y vino de pitarra

Santa Eulalia vuelve a unir a Mérida en una pitarra popular a base de vino y villancicos

Santa Eulalia vuelve a unir a Mérida en una pitarra popular a base de vino y villancicos

El rastrillo solidario de la asociación contra el cáncer en Mérida ofrece cientos de artículos

El rastrillo solidario de la asociación contra el cáncer en Mérida ofrece cientos de artículos

La rehabilitación de edificios históricos impulsa una nueva Mérida

La rehabilitación de edificios históricos impulsa una nueva Mérida

Luz, sonido y animación: así será el videomapping navideño en el histórico Palacio de la China de Mérida

Luz, sonido y animación: así será el videomapping navideño en el histórico Palacio de la China de Mérida

Un hombre de 82 años sufre quemaduras en el incendio de una vivienda en Mérida

Un hombre de 82 años sufre quemaduras en el incendio de una vivienda en Mérida

Navidad inclusiva en Mérida con cartas en lectura fácil para los Reyes Magos y Papá Noel

Navidad inclusiva en Mérida con cartas en lectura fácil para los Reyes Magos y Papá Noel

El Ayuntamiento de Mérida reafirma su firme compromiso con los Derechos Humanos

El Ayuntamiento de Mérida reafirma su firme compromiso con los Derechos Humanos

Tradición renovada y creatividad marcan las nuevas tendencias culinarias en Mérida

Tradición renovada y creatividad marcan las nuevas tendencias culinarias en Mérida
Tracking Pixel Contents