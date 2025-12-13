La rehabilitación de edificios históricos impulsa una nueva Mérida

Mérida ha reforzado en los últimos meses su apuesta por la rehabilitación del patrimonio histórico como eje de transformación urbana, cultural y económica. Las obras que se desarrollan en enclaves emblemáticos como el convento de las Freylas han evidenciado un ritmo constante de intervención en el corazón de la ciudad, donde pasado y futuro han comenzado a convivir a través de nuevos usos vinculados a la cultura, la investigación y el turismo.

La actuación en el convento de las Freylas, inmueble del siglo XVI que ha sido rehabilitado para albergar la nueva sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), ha ejemplificado esta estrategia. El proyecto, impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con la Junta de Extremadura, ha permitido recuperar un edificio histórico degradado y dotarlo de una función estable ligada al conocimiento y a la investigación científica.

Las grúas se apoderan del centro de la capital extremeña. / Alberto Manzano

La rehabilitación de edificios históricos ha permitido conservar elementos arquitectónicos singulares y frenar el deterioro de inmuebles que forman parte de la identidad de Mérida. Estas intervenciones han contribuido, además, a revitalizar espacios urbanos consolidados, mejorando su integración en la vida cotidiana de la ciudad y favoreciendo un entorno más cuidado y accesible.

La recuperación del patrimonio no solo ha tenido un impacto estético, sino también funcional, al dar respuesta a nuevas necesidades culturales, administrativas o académicas sin renunciar al valor histórico de los edificios.

Junto al convento de las Freylas, Mérida ha avanzado en otros proyectos de rehabilitación de gran calado. Entre ellos ha destacado la transformación del Mercado de Calatrava en el futuro Museo de la Historia y la Arqueología, una actuación que ha situado otra grúa en el centro urbano y que ha reforzado la idea de una ciudad que ha apostado por reutilizar su patrimonio como motor cultural.

A estas iniciativas se han sumado intervenciones en viviendas históricas del casco antiguo, edificios religiosos y antiguos espacios administrativos, muchos de ellos orientados a usos turísticos, culturales o residenciales, contribuyendo a frenar la degradación del centro y a atraer nuevas inversiones.

Impacto en la economía local

La rehabilitación del patrimonio histórico ha tenido un efecto directo en la economía local. Las obras han generado actividad en sectores como la construcción especializada, la restauración arquitectónica y los servicios técnicos, al tiempo que han dinamizado el comercio y la hostelería en las zonas afectadas.

A medio y largo plazo, la puesta en uso de estos edificios ha reforzado el atractivo turístico de Mérida, ha ampliado su oferta cultural y ha consolidado la ciudad como referente en investigación arqueológica, factores que han repercutido en la creación de empleo y en un mayor flujo de visitantes.

De este modo, Mérida ha convertido la rehabilitación de su pasado en una inversión de futuro, utilizando su patrimonio no solo como elemento de conservación, sino como palanca de desarrollo económico y urbano.