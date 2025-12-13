Navidad inclusiva en Mérida con cartas en lectura fácil para los Reyes Magos y Papá Noel

Los más pequeños de Mérida volverán a tener la posibilidad de utilizar cartas accesibles para escribir a los Reyes Magos y Papá Noel. Como viene haciendo desde 2019, la delegación de Accesibilidad Universal e Inclusión ya tiene disponibles los dos modelos de misivas en formato de lectura fácil. Están disponibles en la web municipal para su descarga, mientras que quienes tengan dificultad para imprimirlas pueden contactar con la delegación de Educación en el correo educacion@merida.es.

En este sentido, la delegada de Accesibilidad Universal, Susana Fajardo, ha recalcado este viernes a través de una nota de prensa que esta “no es una acción independiente". "Se enmarca dentro de las numerosas acciones que venimos realizando desde el Ayuntamiento de Mérida para dar visibilidad, crear accesibilidad y llevar a nuestras niñas y niños diferentes formas de comunicación”, ha subrayado.

Destinatarios

Estas cartas son documentos adaptados con un lenguaje muy sencillo, frases cortas, apoyo visual con imágenes/pictogramas, así como con un diseño claro, tipografía grande e interlineado amplio para hacer la información accesible a todas las personas que tengan dificultades de comprensión lectora, como las que tengan discapacidad intelectual o adultos mayores, garantizando así su derecho a la información y a la inclusión.