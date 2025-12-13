Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Foro SuroestePuente CedilloFeijóo en TrujilloElecciones 21DSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Iniciativa del Gobierno municipal

Navidad inclusiva en Mérida con cartas en lectura fácil para los Reyes Magos y Papá Noel

Son documentos adaptados con un lenguaje muy sencillo, frases cortas y apoyo visual con pictogramas

Cabalgata de los Reyes Magos en Mérida.

Cabalgata de los Reyes Magos en Mérida. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

Los más pequeños de Mérida volverán a tener la posibilidad de utilizar cartas accesibles para escribir a los Reyes Magos y Papá Noel. Como viene haciendo desde 2019, la delegación de Accesibilidad Universal e Inclusión ya tiene disponibles los dos modelos de misivas en formato de lectura fácil. Están disponibles en la web municipal para su descarga, mientras que quienes tengan dificultad para imprimirlas pueden contactar con la delegación de Educación en el correo educacion@merida.es.

En este sentido, la delegada de Accesibilidad Universal, Susana Fajardo, ha recalcado este viernes a través de una nota de prensa que esta “no es una acción independiente". "Se enmarca dentro de las numerosas acciones que venimos realizando desde el Ayuntamiento de Mérida para dar visibilidad, crear accesibilidad y llevar a nuestras niñas y niños diferentes formas de comunicación”, ha subrayado.

Destinatarios

Estas cartas son documentos adaptados con un lenguaje muy sencillo, frases cortas, apoyo visual con imágenes/pictogramas, así como con un diseño claro, tipografía grande e interlineado amplio para hacer la información accesible a todas las personas que tengan dificultades de comprensión lectora, como las que tengan discapacidad intelectual o adultos mayores, garantizando así su derecho a la información y a la inclusión. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar-restaurante con más morro de Mérida abre su segundo local junto al Templo de Diana
  2. Mérida mueve ficha para ampliar su patrimonio: el ayuntamiento inicia la compra del antiguo edificio de Correos
  3. Condenan a dos menores por una violación grupal en Mérida: 'Follamos y nos la chupas a todos o matamos a tu familia
  4. Todo listo para el belén viviente de Mérida: más de 200 personas, concurso de migas y coros
  5. La lluvia trastoca los planes de la festividad de Santa Eulalia en Mérida: los fuegos artificiales y la Pitarra cambian de fecha
  6. Los gigantes de hierro se adueñan del cielo de Mérida: corte de tráfico de dos horas y media para instalar una grúa
  7. Kiko Rivera pone patas arriba el Barocco y dispara la fiesta en Mérida
  8. Cuando el barrio es una familia: La Antigua celebra en Mérida su almuerzo de campeones con migas y vino de pitarra

Navidad inclusiva en Mérida con cartas en lectura fácil para los Reyes Magos y Papá Noel

Navidad inclusiva en Mérida con cartas en lectura fácil para los Reyes Magos y Papá Noel

El Ayuntamiento de Mérida reafirma su firme compromiso con los Derechos Humanos

El Ayuntamiento de Mérida reafirma su firme compromiso con los Derechos Humanos

La rehabilitación de edificios históricos impulsa una nueva Mérida

La rehabilitación de edificios históricos impulsa una nueva Mérida

Tradición renovada y creatividad marcan las nuevas tendencias culinarias en Mérida

Tradición renovada y creatividad marcan las nuevas tendencias culinarias en Mérida

Los manjares de los conventos endulzan Mérida este fin de semana

Los manjares de los conventos endulzan Mérida este fin de semana

Los mayores del barrio emeritense de Nueva Ciudad celebran la Navidad con unas migas

Los mayores del barrio emeritense de Nueva Ciudad celebran la Navidad con unas migas

Un parque para todos: Mérida recibe el premio de la Otaex por la Ciudad de la Infancia

Un parque para todos: Mérida recibe el premio de la Otaex por la Ciudad de la Infancia

Condenan a dos menores por una violación grupal en Mérida: "Follamos y nos la chupas a todos o matamos a tu familia"

Condenan a dos menores por una violación grupal en Mérida: "Follamos y nos la chupas a todos o matamos a tu familia"
Tracking Pixel Contents