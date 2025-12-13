Tradición renovada y creatividad marcan las nuevas tendencias culinarias en Mérida

La gastronomía de Mérida ha atravesado un momento de especial dinamismo, tal y como se ha reflejado tras el cierre de la Ruta de la Tapa Gourmet 2025, un certamen que ha puesto de manifiesto las principales tendencias culinarias que están marcando el rumbo del sector hostelero en la ciudad. La combinación de tradición, innovación y producto de cercanía se ha consolidado como uno de los ejes fundamentales de la cocina emeritense actual.

El triunfo de Cachicho Casa Benito en el voto del público con la tapa “De pie en el monte y brisa al mar” ha sido un claro ejemplo de esta evolución. La propuesta, elaborada con manitas de cerdo rellenas de boletus y gambas en tempura, ha unido ingredientes profundamente arraigados a la gastronomía extremeña con técnicas contemporáneas y una presentación cuidada. Este enfoque ha sido valorado tanto por el público como por el jurado profesional, que le ha otorgado el tercer premio.

Una de las tendencias más evidentes ha sido la revalorización de productos tradicionales como el cerdo ibérico, la patatera, los quesos o la lengua de cerdo, reinterpretados desde una mirada más creativa. El jefe de cocina de Cachicho Casa Benito, Gonzalo Valverde, ha señalado que este tipo de elaboraciones han despertado un notable interés entre turistas nacionales y extranjeros, procedentes de comunidades como Cataluña o Madrid, así como entre visitantes internacionales.

El edil de Turismo, Felipe González, ha destacado que la ruta ha permitido “poner en valor la cultura gastronómica local” y fomentar el consumo durante todo el mes de noviembre, subrayando además la implicación tanto de los 14 restaurantes participantes como de la ciudadanía a través de redes sociales.

Cocina innovadora y alta demanda

Otra de las tendencias detectadas ha sido la buena acogida de propuestas más innovadoras, incluso cuando su elaboración resulta compleja. Valverde ha explicado que la afluencia ha sido “extraordinaria”, hasta el punto de llegar a servir entre 40 y 50 tapas diarias, incluso en días laborables, y de no poder asumir toda la demanda en determinados momentos.

Este interés creciente por la gastronomía de autor, combinada con raíces tradicionales, se ha intensificado especialmente durante el pasado puente, cuando los establecimientos han registrado una llegada masiva de visitantes.

Manitas de cerdo en salsa. / El Periódico

La Ruta de la Tapa Gourmet ha vuelto a demostrar que la gastronomía se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos de Mérida. La ciudad ha sabido posicionarse como un destino donde la cocina no solo acompaña a la oferta patrimonial, sino que actúa como un elemento diferenciador, capaz de atraer a un público cada vez más interesado en experiencias culinarias ligadas al territorio.

En este contexto, el Ayuntamiento ha recordado que las personas que hayan completado el pasaporte gastronómico podrán optar a más de 60 premios, cuyos ganadores se harán públicos próximamente, reforzando así el vínculo entre hostelería, ciudadanía y turismo.