El desafío de la vivienda asequible en Mérida

La vivienda en Mérida, lejos de ser un derecho fundamental, se ha convertido en un lujo inaccesible para miles de jóvenes y familias en España, y la ciudad de Mérida no es una excepción. Las cifras nos hablan de una realidad crítica a la orden del dia de personas cercanas: un mercado que, lejos de equilibrarse, expulsa a la población más joven, dificultando la emancipación y acelerando el envejecimiento poblacional. El diagnóstico es claro, y la pregunta que resuena es: ¿existe una voluntad política real para atajar la crisis?

La realidad numérica en Mérida: un mercado fuera de control

El principal problema que enfrenta el acceso a una vivienda digna en Mérida es el vertiginoso incremento de los precios en un contexto de estancamiento demográfico. Pese a que la población de la capital extremeña apenas creció entre 2020 y 2025 (de 59.548 a 60.947 habitantes), el mercado inmobiliario ha seguido una trayectoria ascendente y descontrolada.

El precio de la vivienda de venta se ha disparado. Los datos indican que el precio de venta del metro cuadrado en Mérida aumentó significativamente, pasando de 783 € en 2020 a 1094 € en 2025. Esta subida, que se acerca a los 300 €/m² en tan solo cinco años, tiene un impacto directo en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

Esto choca directamente con la postura política que defiende la no intervención. La afirmación de que el mercado se "autorregula" queda en entredicho ante estas cifras. El resultado de esta supuesta autorregulación es la pérdida de población joven y el aumento del envejecimiento, donde el 27,6% de los habitantes tiene más de 60 años. Sin estabilidad residencial, no hay arraigo, ni natalidad, ni futuro.

Llevamos una moción al pleno para que, al menos se declarase zona tensionada, para poder así limitar el precio. Es la única herramienta legal ahora que hay para que la administración competente, en este caso en la Comunidad Autónoma, limite el precio. Óscar Fernández — Coordinador de IU en Mérida

Facilitar el acceso a la vivienda y que se cumpla el derecho recogido en la Constitución, pues una de las medidas es, por una parte, frenar el abuso en los precios de alquiler y, por otra parte, expandir un modelo de vivienda asequible. Ninguna de esas dos situaciones se están produciendo. Óscar Fernández — Coordinador de IU en Mérida

Consecuencias sociales de la especulación La asequibilidad de la vivienda se traduce en una profunda desigualdad social: Jóvenes y Familias Hipotecadas: Más del 70% de los menores de 45 años se ve obligado a vivir hipotecado o de alquiler.

Más del 70% de los menores de 45 años se ve obligado a vivir hipotecado o de alquiler. Alquiler Insostenible: Para aquellos que optan por el alquiler, esta opción exige dedicar hasta el 40% del salario , una cifra que excede con creces los umbrales de la sostenibilidad económica.

Para aquellos que optan por el alquiler, esta opción exige dedicar hasta el , una cifra que excede con creces los umbrales de la sostenibilidad económica. Viviendas Vacías: La paradoja es evidente: a pesar de la necesidad, Mérida cuenta con más de 4.150 viviendas vacías, un parque ocioso que podría aliviar la presión del mercado.

El porcentaje destinado a un alquiler no está regulado, pero son recomendaciones tanto de, tanto de la ONU, como de cualquier entidad de consumidores, organización de consumidores y cualquier banco, incluso. O sea, la recomendación es de no superar el 30% de los ingresos en la unidad familiar. Óscar Fernández — Coordinador de IU en Mérida

El Fracaso del modelo de Vivienda de Protección Oficial (VPO)

Uno de los puntos más críticos de la gestión actual es la denuncia de un modelo de VPO que resulta ser más un beneficio para la construcción que una solución real para los ciudadanos.

Unidas por Mérida señala el caso de una nueva promoción de 136 viviendas "protegidas" anunciada en octubre de 2025. Lejos de ofrecer precios reducidos, el precio de venta fijado alcanza los 1.812€/m², lo que representa más de 800 €/m² por encima del precio del mercado libre en Mérida.

Este modelo es calificado de "expulsivo y desigual" porque utiliza suelo público, que debería destinarse a garantizar el acceso a la población, para generar "Garantía para Bancos y Promotores". El resultado son hipotecas de 145.000€ por un piso de 80m², un coste inasumible que se traduce en "SIN ACCESO REAL PARA JÓVENES Y FAMILIAS". El público, en lugar de regular, acaba trabajando para el mercado.

La alternativa: un modelo de Protección Social no especulativo

Frente a la crisis y el modelo actual, Unidas por Mérida propone un conjunto de medidas centradas en bajar el precio de la vivienda y defender el suelo público. El enfoque pasa por priorizar el derecho a la vivienda sobre el beneficio especulativo.

Las claves de la alternativa son: Movilización de vivienda vacía: Es fundamental incentivar la rehabilitación de viviendas vacías o antiguas y gravar la vivienda ociosa, utilizando las herramientas fiscales disponibles para introducir miles de pisos en el mercado de alquiler. Parque público de alquiler: Se debe crear un parque público de vivienda asequible para jóvenes y familias. Esto incluye el fomento y la protección del alquiler. Regulación y protección al inquilino: Es necesario proteger al inquilinato con mediación y limitación de precios. Asimismo, se debe proteger a jóvenes y familias frente a grandes tenedores y rentistas. Modelo cooperativo de cesión: Se propone impulsar cooperativas mediante similar cesión de uso del suelo , promoviendo así la vivienda no especulativa. Esto garantiza que el suelo público cumpla una función social y no sirva para alimentar la burbuja.

Estas propuestas buscan revertir la tendencia actual, demostrando que la vivienda debe ser defendida como un derecho para garantizar el futuro y la salud demográfica de Mérida y, por extensión, de Extremadura entera.