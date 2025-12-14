Qué implica capturar palomas en Mérida y qué alternativas existen

La proliferación de palomas en distintos barrios de Mérida ha vuelto al primer plano tras el plan municipal para el control de estas aves. La medida, que contempla la instalación de jaulas y capturas nocturnas en enclaves históricos, culturales y residenciales, ha puesto sobre la mesa una cuestión que va más allá de las molestias vecinales: qué permite la ley, qué riesgos existen para la salud pública y qué otras fórmulas pueden aplicarse sin recurrir a la captura directa.

La captura de palomas en entornos urbanos está sujeta a un marco legal específico. Aunque la paloma común forma parte de la fauna urbana y no está catalogada como especie protegida, su control debe realizarse conforme a la normativa estatal y autonómica de bienestar animal y sanidad ambiental.

En este contexto, las administraciones públicas pueden autorizar capturas cuando exista un riesgo acreditado para la salud pública, la seguridad o la conservación del patrimonio, como ocurre en edificios históricos o zonas con alta densidad de aves. No obstante, estas actuaciones deben ejecutarse por empresas especializadas, con métodos homologados y minimizando el sufrimiento animal.

Mérida sabe que las palomas “forman parte de la fauna urbana”, lo que obliga a que cualquier intervención esté justificada, controlada y supervisada, especialmente cuando afecta a inmuebles privados o espacios catalogados.

Alternativas a la captura tradicional

Más allá de las jaulas y las capturas nocturnas, existen métodos alternativos que varias ciudades españolas y europeas han aplicado para reducir de forma progresiva la población de palomas.

Entre ellos destacan los sistemas anticonceptivos, que se suministran mediante pienso controlado y reducen la capacidad reproductiva sin eliminar ejemplares. También se utilizan palomares ecológicos, donde se controla la nidificación y se sustituyen los huevos, limitando el crecimiento de la colonia.

Otras medidas pasan por la instalación de barreras físicas (redes, pinchos o cerramientos), la modificación de cornisas y huecos para impedir el anidamiento, y campañas de concienciación ciudadana para evitar la alimentación incontrolada en la vía pública.

Una "brújula eléctrica" en el oído de las palomas hace posible su increíble sentido de orientación / El Periódico

Estas alternativas suelen requerir más tiempo para ofrecer resultados visibles, pero son consideradas menos invasivas y más sostenibles a largo plazo.

La presencia masiva de palomas en zonas urbanas no solo genera suciedad y deterioro de fachadas, sino que también plantea riesgos sanitarios, especialmente cuando existe una alta concentración de excrementos.

Las palomas pueden ser portadoras de enfermedades zoonósicas como la salmonelosis, la criptococosis o la histoplasmosis, cuyos patógenos se transmiten principalmente por la inhalación de polvo contaminado procedente de heces secas. Aunque el riesgo para la población general es bajo, puede aumentar en personas inmunodeprimidas, trabajadores de limpieza o quienes residen en edificios muy afectados.

Desde el punto de vista municipal, estos factores justifican la intervención en determinados enclaves de Mérida, especialmente aquellos con un uso público intensivo o un valor patrimonial destacado.