La barriada de la Argentina de Mérida se viste de Navidad con un belén viviente y unas buenas migas

La plaza de San José de la barriada emeritense de La Argentina se ha llenado este domingo de la magia navideña con la celebración del tradicional belén viviente de Mérida, que ha vuelto a reunir a más de 200 participantes entre figurantes, coros y grupos de danza, en una representación que se ha convertido en un clásico de la Navidad emeritense con familiares y amigos que se han acercado a disfrutar de una jornada cargada de ambiente navideño y tradición.

Cabe destacar que desde la sacramental y penitencial hermandad de la Cena, organizadora de esta iniciativa, se han afanado en garantizar la mayor comodidad posible para todos los asistentes, habilitando zonas especiales destinadas a los mayores y personas con movilidad reducida, así como con la instalación de espacios de esparcimiento para los niños que han permitido disfrutar de la representación de una manera organizada y agradable.

Concurso de migas

El belén viviente no ha sido el único atractivo del día. El evento también ha contado con la celebración del VI Concurso de Migas, en el que se han repartido 14 calderos elaborados por los colectivos participantes. El jurado, presidido por el chef Michel Nevado, ha tenido la difícil tarea de valorar la destreza culinaria y la presentación de los platos, así como la vestimenta acorde con la época del belén en Judea hace más de 2.000 años.

La jornada ha estado conducida por Jaime Ruiz Peña, reconocido como 'Legado del Emperador Augusto y trasunto de Publio Carisio', quien ha guiado al público a través de la recreación belenística. Vecinos y visitantes han coincidido en que la cita se ha consolidado como uno de los atractivos navideños de Mérida, combinando tradición, cultura y gastronomía en un domingo que, sin duda, habrá que repetir el año que viene.