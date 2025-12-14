Ilustración y teatro de sombras: la Navidad más creativa para los pequeños de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ya ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para las aulas de creatividad infantil que se desarrollarán durante las próximas fiestas navideñas en la biblioteca municipal Juan Pablo Forner: el próximo 15 de diciembre, a las 17 horas. Estas actividades están dirigidas a niños de entre 6 y 12 años y buscan fomentar la creatividad, la imaginación, así como la diversión en un entorno seguro y educativo.

Según ha dado a conocer el consistorio emeritense, las plazas son limitadas, por lo que la inscripción se realizará por orden de llegada en la biblioteca. Durante las aulas de creatividad, los pequeños podrán participar en talleres diseñados específicamente para estimular su expresión artística y teatral. Forman parte de la programación cultural del consistorio, con el objetivo de ofrecer a los más jóvenes espacios de aprendizaje y diversión durante las festividades.

Los talleres

En concreto, el día 26 de diciembre se desarrollará un taller de ilustración navideña, donde los niños podrán dar rienda suelta a su imaginación y crear sus propias obras inspiradas en la Navidad. Por otra parte, los días 29 y 30 se pondrá en marcha el taller de teatro de sombras, una actividad lúdica que combina la narración de historias con técnicas de luces y sombras, fomentando la creatividad y la colaboración.