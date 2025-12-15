La Campaña del Mochuelo vuelve a Mérida por Navidad: ya se pueden realizar donaciones

Mérida vuelve a poner en marcha su iniciativa solidaria más reconocida del periodo navideño. La Campaña del Mochuelo inicia este lunes su edición XLV, después de que en la pasada repartiera 55.000 euros entre 26 colectivos sociales de la ciudad. Para facilitar la colaboración, el despacho Provisional permanecerá abierto durante los meses de diciembre y enero, en horario de 10 a 14 horas, en la antigua carnicería del Concejo, entre las calles Cava y Puente.

Según informa la organización, los donativos también se pueden realizar mediante transferencia bancaria o cargo en cuenta en las siguientes entidades: BBVA, Santander, Banco Popular, Ibercaja, La Caixa, Unicaja Banco-Liberbank, Caja Almendralejo, Caja Rural Extremadura y Banca Pueyo. Asimismo, la campaña volverá a tener presencia en la Cadena SER y en redes sociales, donde se informará puntualmente del desarrollo de esta nueva edición.

Voluntarios

Con 45 años de historia, este proyecto nacido en 1981 se ha convertido en una referencia social en la ciudad y su comarca, con un modelo basado en el voluntariado y en una gestión austera, donde la mayor parte de lo recaudado llega directamente a las personas y colectivos vulnerables. Detrás de la Campaña del Mochuelo hay un equipo de más de una veintena de voluntarios, que cada Navidad vuelve a movilizarse para mantener vivo este proyecto solidario.

Cáritas parroquiales, comedores sociales, centros de acogida y asociaciones que trabajan con personas mayores, enfermos, familias en exclusión social o con discapacidad han sido algunos de los beneficiarios de estas ayudas, que permiten cubrir necesidades básicas y mantener proyectos esenciales durante todo el año. Desde la organización insisten en un mensaje claro: cualquier aportación cuenta y puede marcar la diferencia en la vida de muchas personas.