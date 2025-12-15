El Ayuntamiento de Mérida externaliza los servicios para la celebración del Carnaval Romano

El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a licitación pública la contratación de los servicios de gestión, producción, desarrollo y dinamización del Carnaval Romano por un presupuesto base que asciende a 751.877,73 euros, con los impuestos incluidos. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, el contrato está dividido en cinco lotes, y las empresas interesadas en presentar sus ofertas podrán hacerlo hasta el 16 de enero. Este se licita para las ediciones de 2026, 2027 y 2028 con posibilidad de dos años de prórroga.

En concreto, el lote 1 es el destinado a los servicios de gestión y organización de los diferentes concursos y premios (377.420,82 euros con IVA); el 2 se circunscribe a los trabajos de sonorización, iluminación y equipamiento auxiliar para los diferentes actos y actividades carnavaleras (89.870,49 euros); el 3 es para la organización del pregón y concierto inaugural (89.777,4 euros); el 4 para la producción artística y técnica para la realización de actividades culturales y de ocio durante estas fiestas (89.930,52 euros); y el 5 para la organización y gestión de la gala nacional de drag queen Tomás Bravo (104.878,5 euros).

"Se tiene constatado que, en los últimos años, este festejo ha contado con una participación masiva convirtiéndose en uno de los eventos con más asistencia de público de nuestra ciudad", indica la delegación de Festejos en la documentación del pliego de prescripciones técnicas del contrato. "Se trata con este contrato de ofrecer a la ciudadanía emeritense y a quienes nos visitan durante esas fechas, una oferta sociocultural y de ocupación de tiempo libre a través de la celebración de diversas actividades relacionadas con el Carnaval", añade.

Concurso de agrupaciones

Por otra parte, cabe recordar que ya se conoce el orden de actuación del concurso de agrupaciones adultas, cuyas semifinales se celebrarán los días 30 y 31 de enero, así como el 1 de febrero en el Teatro María Luisa. El viernes actuarán 'Las justinas', 'Desiguales', 'Las del fresco', la Comparsa 'El Mirador', Los paveras y 'Lokacostao'; el sábado, el coro 'Dame veneno', 'La Marara', 'Las Fanáticas', 'Los que faltaban', 'Los Camandulas', 'Los bandoleros' y 'Tagorichi'; y el domingo, el coro 'Tu muralla', 'De aquí no nos mueve ni Dios', 'Los que nunca salen', 'Las Iguales', 'Los pejigueras', 'Los cacos' y 'Cuarteto Low Cost'.

En cuanto a la categoría juvenil del certamen, indicar que esta se desarollará en una única sesión el viernes 6 de febrero en el mismo espacio, comenzando con la actuación de una chirigota, seguida del cuarteto y otra chirigota. Después del descanso, actuará una comparsa, cerrando la sesión una chirigota. Dicho día, el orden de actuación será el siguiente: 'Los patatas', 'Ventanas con vista al vecino', 'Los farraguas' y 'Un corte con plumas'.