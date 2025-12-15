Dulces conventuales: la historia secreta que sigue endulzando a Mérida desde los claustros

El aroma a canela, almendra y azúcar que este fin de semana ha impregnado el Círculo Emeritense (Casino) de Mérida ha sido mucho más que una invitación al paladar. La nueva edición de la muestra solidaria de dulces conventuales ha servido para asomarse a una tradición centenaria que ha sobrevivido al paso del tiempo gracias a la paciencia, el silencio y el trabajo artesanal de las comunidades religiosas. Detrás de cada bandeja de dulces se esconde una historia de supervivencia, fe y saber gastronómico que sigue muy viva.

La historia de los dulces conventuales en España se ha forjado desde la Edad Media, cuando muchos monasterios comenzaron a elaborar repostería como medio de sustento económico. En un contexto de clausura y escasos recursos, las monjas han aprovechado ingredientes básicos como huevos, harina o azúcar para crear recetas que, con el tiempo, se han convertido en auténticos emblemas locales. Estos dulces no solo han permitido mantener los conventos, sino que han acabado formando parte del patrimonio gastronómico español.

La calidad de los dulces conventuales ha sido el resultado de un proceso meticuloso. Las comunidades han trabajado con recetas tradicionales transmitidas de generación en generación, con medidas exactas y tiempos precisos. La elaboración manual, la ausencia de aditivos y el uso de materias primas seleccionadas han sido claves. Cada convento ha protegido celosamente sus fórmulas, consciente de que el prestigio del producto ha sido también el prestigio de la comunidad.

Venta de dulces este pasado fin de semana. / Ayuntamiento de Mérida

La venta de estos dulces ha tenido un impacto directo y vital en las congregaciones participantes. La recaudación obtenida en citas como la de Mérida se ha destinado íntegramente al mantenimiento de los monasterios, al pago de suministros y a la atención de las personas que viven en ellos. Para muchas comunidades, estas iniciativas han supuesto una de las pocas fuentes de ingresos estables, especialmente en un contexto de envejecimiento y falta de relevo vocacional.

Ingredientes humildes con identidad propia

Los dulces conventuales se han caracterizado por el uso de ingredientes sencillos y reconocibles. Huevos, azúcar, harina, manteca de cerdo, aceite de oliva, almendras, miel y especias como la canela han sido la base de la mayoría de las elaboraciones. La combinación de estos productos, trabajados con calma y precisión, ha dado lugar a sabores intensos y texturas inconfundibles, alejadas de la repostería industrial.

El apoyo a las congregaciones religiosas no se limita a la compra de dulces. Las donaciones directas, los encargos para celebraciones, la difusión de estas iniciativas o la visita a los propios conventos han sido otras vías fundamentales. También la adquisición de productos artesanos elaborados por las comunidades o la colaboración con asociaciones solidarias vinculadas a los monasterios ha contribuido a sostener su labor.

Recetas que han salido de los muros del convento

Muchas recetas conventuales han traspasado la clausura y han llegado a los hogares. Yemas, rosquillas, perrunillas o bizcochos tradicionales se han elaborado durante generaciones en cocinas domésticas inspiradas en los conventos. Aunque el resultado casero no siempre ha replicado el original, estas recetas han permitido mantener viva una tradición que forma parte de la memoria culinaria colectiva.

Los dulces conventuales de Extremadura y Andalucía han compartido una base común, pero con matices propios. En Extremadura han predominado las elaboraciones más sobrias, con manteca y sabores intensos, como perrunillas o bollos tradicionales. En Andalucía, en cambio, ha sido más habitual el uso de almendras, miel y especias, dando lugar a dulces más aromáticos y variados. Dos formas distintas de interpretar una misma herencia que este fin de semana han convivido en Mérida, recordando que la repostería conventual sigue siendo hoy una tradición viva, solidaria y profundamente ligada al territorio.

La muestra solidaria de dulces conventuales en el Círculo Emeritense (Casino), situado en la plaza de España, ha sido el espacio que ha acogido más de medio centenar de sabrosos dulces, elaboradas por comunidades religiosas de Extremadura y de la vecina Andalucía y puestas a la venta entre este pasado viernes y ayer domingo con un objetivo solidario, ya que la recaudación se destina íntegramente a las propias congregaciones.

En esta ocasión, han participado conventos y monasterios como el de Santa Clara de Zafra; el de San Francisco El Real, de Trujillo; el monasterio de la Encarnación del Señor, de Campanario; el convento de Santa Clara de Montijo; el de las franciscanas clarisas de Llerena; el de las Madres Agustinas de Fregenal de la Sierra; el de la Concepción de Siruela; el monasterio de Santa Ana de Badajoz, de las Hermanas Pobres de Santa Clara; el de San Leandro de Sevilla; el monasterio de Santa Clara de Estepa (Sevilla); el de las franciscanas descalzas de Marchena (Sevilla); y el de las carmelitas descalzas del monasterio de Santa Ana y San José, de Córdoba, y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Santa Teresa de Jornet en Mérida.