Mérida apuesta por juguetes sin sexismo ni violencia: este es el decálogo que ayuda a su elección

'Jugar es descubrir. En esta Navidad regala Igualdad'. Este es el lema de la campaña de sensibilización puesta en marcha por el Ayuntamiento de Mérida para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de escoger juguetes que fomenten la creatividad, la libertad y el desarrollo integral de los más pequeños, evitando reforzar los estereotipos de género. "Los juegos son para quienes los juegan y la magia está en disfrutarlos con toda la libertad", ha destacado este lunes la delegada de Igualdad, Ana Aragoneses.

En rueda de prensa, la edil ha mainfestado que el objetivo principal de la iniciativa es sensibilizar sobre cómo los juguetes pueden influir en el futuro de la infancia, especialmente en Navidad, cuando se dispara la compra de juguetes. “La infancia merece oportunidades, no etiquetas”, ha subrayado, insistiendo en que limitar el acceso a ciertos juguetes por motivos de género reduce la capacidad de los niños y niñas de descubrir quiénes pueden llegar a ser.

Parte del cambio

El lema de la campaña invita a la ciudadanía a ser parte activa del cambio, pues el juego "es una herramienta fundamental para el aprendizaje” durante la infancia, un periodo en el que los niños y niñas “descubren el mundo, experimentan roles, desarrollan habilidades y moldean su identidad”. Por ello, ha puntualizado, “limitar el acceso a ciertos juguetes por motivos de género reduce su capacidad de descubrir quiénes pueden llegar a ser”.

Cada elección de un juguete es una oportunidad para "construir un futuro más igualitario". La iniciativa incluye un decálogo con consejos prácticos para elegir juegos y juguetes no sexistas ni violentos, que ya se está difundiendo en centros educativos de la ciudad, con la colaboración de profesorado, familias y Ampas. “Desde el sistema educativo y la sociedad tenemos la misión de educar y formar para resolver problemas de forma positiva, constructiva y creativa, sin recurrir jamás a la violencia”, ha subrayado.

El decálogo

A continuación, el decálogo con las recomendaciones del ayuntamiento para ejegir juegos y juguetes no sexistas ni violentos: