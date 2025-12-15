Restricciones de tráfico en Mérida por las obras del nuevo puente ferroviario sobre el Albarregas

Las obras del puente ferroviario sobre el río Albarregas en Mérida provocarán restricciones en la zona de Las Abadías desde este lunes hasta el próximo jueves, 18 de diciembre. En concreto, el motivo de estos cortes al tráfico es un transporte especial de vigas para la construcción del nuevo viaducto que está acometiendo Adif, según ha informado el ayuntamiento emeritense en nota de prensa.

De esta forma, se verán afectadas las calles César Lozano, Arenal de Pan Caliente, Avenida Emérita Augusta, Ronda de los Eméritos, Avenida del Lago y acceso desde la EX-209. Por todo ello, la Policía Local ruega los conductores precaución en el entorno de estas vías y que respeten en todo momento la señalización.

Reserva para aparcar

Asimismo, desde el consistorio indican que se efectuará una reserva de estacionamiento, prohibiéndose el mismo, en la Calle Arenal de Pan Caliente, que se mantendrá igualmente hasta el jueves. Cabe recordar que Adif está llevando a cabo los trabajos de duplicación de vía en el tramo emeritense, fundamentales para la llegada de la alta velocidad. La nueva infraestructura dará acceso a los trenes a la estación de la capital extremeña.