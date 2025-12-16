Mérida garantiza comida, duchas y refugio a personas sin hogar ante la ola de frío

Mérida ha activado este martes el programa Ola de Frío 2025-2026 con el objetivo de reforzar la atención a las personas sin hogar durante los meses más fríos del año. El dispositivo garantiza cobertura de necesidades básicas como alojamiento, alimentación y cuidados sociales en un contexto de bajas temperaturas. La edil de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha señalado que este recurso, gestionado por Cáritas Diocesana Mérida-Badajoz y coordinado con la Policía Nacional y la Policía Local, permitirá ofrecer una atención básica y continuada a la gente más vulnerable y necesitada de la capital extremeña.

Centro Padre Cristóbal

El programa cuenta con 20 plazas, disponibles en horario de 18.00 a 09.00 horas, y ofrece cena, desayuno y pernocta en el Comedor Social de Mérida. Además, las personas usuarias podrán acceder a servicios de duchas, lavandería y ropero, según informa el ayuntamiento. La iniciativa dispone de financiación municipal a través del convenio de colaboración que el consistorio mantiene con Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz, que incluye tanto el Centro Padre Cristóbal como el propio programa Ola de Frío. Este convenio se ha incrementado en 5.000 euros en 2025, hasta alcanzar una cifra de 36.000 euros.