El museo romano de Mérida propone a los más pequeños un viaje al pasado en Navidad

El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida celebrará un año más la fiesta de Saturnalia, que permite recordar los antiguos ritos que se realizaban en estas fechas y compararlos con nuestras actuales celebraciones navideñas. Esta festividad se empezó a celebrar en el siglo III a. C. en honor a Saturno, dios principalmente relacionado con la agricultura y la abundancia, al que se consagraba el mes de diciembre. Al inicio se celebraba un único día, pero se fue ampliando hasta 7 días, desde el 17 de hasta el 23 de diciembre. Las casas se decoraban con plantas, se encendían velas para simbolizar el renacer de la luz y se intercambiaban regalos.

En su caso, la institución museística vuelve a apostar por difundir el legado romano entre los más pequeños, por ello, ha organizado una nueva edición de la Saturnalia Infantil, una actividad didáctica dirigida a niños de entre 6 y 11 años, que se celebrará hoy y mañana, a partir de las 16.30 horas, en la sede de la colección visigoda, ubicada en la calle Santa Julia. La propuesta está concebida como una actividad participativa que permitirá dar a conocer de una forma lúdica y educativa una de las festividades más significativas del mundo romano, coincidiendo con las fechas previas a la Navidad.

La fiesta

El último día de esta fiesta de las Saturnales, se dedicaba especialmente a los niños, como ocurre con los Reyes Magos. Ese día tenía el nombre de Figlinaria por las figuritas de cera y terracota que se regalaban a los más jóvenes y que también se entregaban entre los adultos de forma más o menos sorpresiva. Durante esos días, se permitía a los niños comportarse de manera inusual para la época: no debían obedecer estrictamente a sus padres, podían usar ropa festiva especial, y tenían un rol activo en los banquetes familiares.

Por último, cabe destacar que cada jornada de la Saturnalia Infantil cuenta con un total de 20 plazas. La inscripción debe formalizarse exclusivamente a través del correo electrónico programadifusion.museomerida@gmail.com. Con esta iniciativa, el museo romano refuerza su programación educativa y su compromiso con la divulgación del patrimonio histórico entre el público infantil.