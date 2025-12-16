Nueva disputa entre Ayuntamiento y Junta, esta vez por la construcción de la sede del parque tecnológico de Mérida

El anuncio de la construcción de una nueva sede del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (PCTEX) en el campus universitario de Mérida ha abierto un debate sobre la viabilidad del proyecto y los plazos de ejecución de los fondos europeos. El Consejo de Gobierno ha autorizado una transferencia específica plurianual de 3,4 millones de euros a la Fundación Fundecyt-Pctex para financiar esta infraestructura en la capital extremeña. Según ha informado este martes el Ejecutivo regional, el proyecto contará con una financiación del 85 por ciento procedente del programa operativo Feder Extremadura 2021-2027 y contempla la construcción de un edificio de unos 1.900 metros cuadrados, que se ubicará junto al futuro inmueble del Servicio de Apoyo a la Investigación en Servicios Avanzados 5G y 6G. La Junta de Extremadura ha señalado que esta actuación permitirá consolidar un polo empresarial ligado a las tecnologías emergentes y favorecer la transferencia de conocimiento y resultados de investigación desde la universidad al mercado.

10 empresas y 200 profesionales

La futura sede de la capital extremeña está diseñada para albergar una decena de empresas y alrededor de 200 profesionales, y vendrá a complementar los recursos de los que ya dispone el PCTEX en Cáceres y Badajoz. En la actualidad, Fundecyt alberga a más de 100 de empresas y entidades y da empleo a más de 1.800 personas altamente cualificadas, según ha dicho la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Elena Manzano.

Aclaración

Sin embargo, el anuncio ha generado una reacción inmediata desde el ayuntamiento emeritense. El alcalde de la capital regional, Antonio Rodríguez Osuna, ha solicitado a la Junta de Extremadura una aclaración del anuncio, al considerar que el proyecto no podría ejecutarse en los plazos exigidos para la correcta utilización de los fondos europeos.

Pérdida de los fondos europeos

Según ha señalado el regidor, la propia Universidad de Extremadura le habría comunicado “hace aproximadamente un mes” que el edificio no podría construirse tal y como estaba concebido, al no cumplirse los plazos marcados por los fondos europeos. Osuna ha explicado que diversas modificaciones introducidas en el proyecto habrían incrementado el presupuesto inicial, lo que haría inviable su ejecución dentro de los tiempos previstos, pese a que los terrenos fueron cedidos hace más de siete meses. En este contexto, el primer edil ha manifestado su sorpresa por el anuncio realizado, al indicar que en una reunión reciente con la Universidad de Extremadura se les habría trasladado la pérdida de los fondos europeos destinados a esta infraestructura, una circunstancia que ha atribuido a deficiencias en la gestión por parte de Admistración regional que lidera Guardiola.