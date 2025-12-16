Una obra en Mérida se retrasa 108 días y acaba con una multa de 26.700 euros

Los retrasos en la reforma del parque López de Ayala tendrán consecuencias económicas. La Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Mérida ha propuesto una multa de 26.700 euros a la empresa Eulen por los incumplimientos en los plazos de ejecución de las obras, una sanción que todavía es recurrible y ante la que la entidad previsiblemente presentará alegaciones. Según han detallado los técnicos municipales, la compañía ha acumulado 108 días de retraso no justificado respecto a los plazos establecidos en el contrato, en una actuación adjudicada por un desembolso que rondó el medio millón de euros. El proyecto contemplaba un plazo de 90 días, pero ese plazo fue ampliamente superado.

Evitar retrasos similares

Por este motivo, el Gobierno local ha optado por aplicar la penalización prevista en el contrato como medida para combatir los incumplimientos de los plazos en las obras públicas. Desde el ayuntamiento emeritense han manifestado que esta decisión ha tenido como objetivo reforzar el desempeño de los tiempos apalabrados y evitar retrasos similares en futuras actuaciones, subrayando la importancia de que las empresas adjudicatarias cumplan los compromisos adquiridos.

Frenar el deterioro

Cabe resaltar que este espacio, también conocido como el parque de los Enamorados, fue objeto de una actuación integral cuyo objetivo principal era frenar el deterioro de la mencionada zona y también mejorar su accesibilidad, así como revisar el estado del arbolado, renovar el mobiliario urbano e instalar una nueva red de riego y de alumbrado público. Las labores se llevaron a cabo en la superficie comprendida entre las calles Santa Lucía, López Puigcervert y la avenida de Extremadura.