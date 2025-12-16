Seguridad vial
Semana intensa para la Policía Local de Mérida: 19 atestados y 53 controles de alcoholemia
El parte policial recoge los últimos incidentes entre los pasados días 8 y 14 de diciembre
Una intensa semana para la Policía Local de Mérida, que abrió un total de 19 atestados por diferentes sucesos viales entre los días 8 y 14 de diciembre, dos de ellos por lesiones tras un atropello registrado en la avenida de Luis Ramallo, mientras que el resto fueron por daños materiales en los vehículos, según ha informado este martes del ayuntamiento emeritense.
53 pruebas de alcoholemia
En el ámbito de la seguridad preventiva, la Policía Local realizó 53 pruebas de alcoholemia, de las cuales dos resultaron positivas, lo que dio lugar a una denuncia y a la instrucción de un delito contra la seguridad vial.
