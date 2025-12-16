Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Semana intensa para la Policía Local de Mérida: 19 atestados y 53 controles de alcoholemia

El parte policial recoge los últimos incidentes entre los pasados días 8 y 14 de diciembre

La comisaría de la Policía Local de Mérida.

La comisaría de la Policía Local de Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Una intensa semana para la Policía Local de Mérida, que abrió un total de 19 atestados por diferentes sucesos viales entre los días 8 y 14 de diciembre, dos de ellos por lesiones tras un atropello registrado en la avenida de Luis Ramallo, mientras que el resto fueron por daños materiales en los vehículos, según ha informado este martes del ayuntamiento emeritense.

Agentes de la Policía Local de la capital extremeña.

Agentes de la Policía Local de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

53 pruebas de alcoholemia

En el ámbito de la seguridad preventiva, la Policía Local realizó 53 pruebas de alcoholemia, de las cuales dos resultaron positivas, lo que dio lugar a una denuncia y a la instrucción de un delito contra la seguridad vial.

