5 y 12 de junio
Malú y Hauser harán volar a Mérida con sus conciertos en el Teatro Romano
El próximo viernes, a las 10.00 horas, salen a la venta las entradas para los dos conciertos
El Stone&Music Festival de la capital extremeña continúa desvelando su cartel para el próximo verano con la incorporación de dos nuevos nombres de primer nivel: el violonchelista Hauser y la cantante Malú, que actuarán en el Teatro Romano dentro de la undécima edición del certamen. El músico croata subirá al escenario el 5 de junio, mientras que Malú lo hará una semana después, el día 12, en dos conciertos que volverán a convertir el recinto romano en uno de los grandes escenarios musicales de la época estival. Las entradas para ambos espectáculos saldrán a la venta este viernes, a las 10.00 horas. La organización recuerda la importancia de comprar las entradas en estos puntos de venta oficiales para evitar problemas.
Primer artista internacional
Así, Hauser es el primer artista internacional confirmado este año en el Stone, certamen que ya conoce porque en 2018 actúo con su dúo 2Cellos. Ahora lo hará en solitario (acompañado por la Joven Orquesta Ciudad de Mérida) con su tour 'Cinema', que desde su entorno definen como "un viaje apasionante a través de las legendarias bandas sonoras de películas de todos los tiempos". El Teatro Romano de Mérida es el lugar elegido por Hauser y su orquesta para presentar esta nueva gira mundial que recorrerá "escenarios mágicos" y, por ahora, su única fecha en España para este 2026.
Segunda vez
A su vez, la actuación de Malú el 12 de junio supondrá la segunda vez de la artista en el Stone, después de su participación en el verano de 2022. 'Todo sabe a ti' y 'El intento' son los dos temas más recientes de la artista, pertenecientes a su nuevo álbum de estudio que todavía no ha visto la luz. Con Hauser y Malú ya son ocho los artistas confirmados. En concreto, Sergio Dalma (6 junio), José Mercé (7 junio), Pablo López (13 junio), Siloé (19 junio), Antoñito Molina (20 junio) y Ana Torroja (27 junio). Todavía quedan entradas a la venta para disfrutar de todos ellos, aunque algunas fechas están cerca de colgar el cartel de sold out.
