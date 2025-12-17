Mérida abre el plazo para la instalación de barras exteriores durante la Navidad

El Ayuntamiento de Mérida, a través de la delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico, ha puesto en marcha el procedimiento para que los establecimientos de hostelería puedan instalar barras en el exterior durante las próximas celebraciones de Navidad y Fin de Año. Esta medida busca esponjar el flujo de personas y evitar aglomeraciones en el interior de los locales ante la previsión de una gran afluencia de ciudadanos en las calles.

Los empresarios interesados deberán presentar su solicitud antes del 19 de diciembre a las 14:00 horas. En este sentido, cabe destacar que el uso de estas barras no será permanente durante todas las fiestas, sino que se limitará exclusivamente a los siguientes días: 24, 25, 29, 30 y 31 de diciembre de 2025.

Requisitos y condiciones técnicas

La normativa municipal establece una serie de criterios estrictos para garantizar la estética y la convivencia ciudadana, que son los siguientes:

Espacio y dimensiones: se permitirá sustituir proporcionalmente el mobiliario de veladores por mostradores de bar sin sobrepasar la superficie ya autorizada. Para locales sin veladores, se podrá autorizar de forma excepcional si disponen de espacio suficiente. La longitud máxima será de 12 metros (distribuidos en módulos) y un máximo de 8 metros lineales en fachada.

Estética homogénea: las barras deberán estar decoradas con fondos blancos, sin publicidad visible, para mantener una imagen uniforme en toda la ciudad.

Prohibiciones sonoras y de cocina: no se permite la instalación de equipos de música o amplificadores, ni el uso de hornillos, barbacoas o calienta-tapas que generen humos y olores.

Seguridad y limpieza: el servicio en el exterior se realizará obligatoriamente en recipientes desechables, quedando prohibido el uso de vidrio. Al finalizar la jornada, los titulares deberán limpiar la zona de influencia y dejar la vía pública expedita.

Precios

El Ayuntamiento ha recordado que los industriales se comprometen a no modificar los precios ni la calidad de su oferta habitual, debiendo exponer una lista de precios visible en la barra.

En cuanto al tráfico, no se prevén cortes de calles iniciales, salvo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo determinen puntualmente por motivos de seguridad o saturación de peatones.

Por útlimo, el consistorio advierte que el incumplimiento de la superficie autorizada o el daño al pavimento será responsabilidad directa del titular de la licencia.