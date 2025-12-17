Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocimiento institucional

Mérida pone en valor a quienes sostuvieron el día a día del ayuntamiento

El Salón de Plenos ha acogido el homenaje a los empleados municipales de la capital extremeña

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El ayuntamiento emeritense ha rendido este miércoles su homenaje anual a los empleados municipales que se han jubilado a lo largo de 2025, en un acto celebrado en el Salón de Plenos cargado de recuerdos y emociones tras muchos años de trabajo y servicio público. El alcalde de la capital regional, Antonio Rodríguez Osuna, ha recibido a los jubilados, así como a los familiares de un funcionario fallecido, y les ha hecho entrega del Escudo de la ciudad de Mérida como reconocimiento al esfuerzo, el compromiso y la dedicación demostrados a lo largo de su trayectoria laboral, en nombre de toda la corporación municipal.

Su trabajo termina, su legado queda

