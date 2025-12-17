Centro Cultural Alcazaba
Una Navidad feliz para los mayores de Mérida entre villancicos y bailes
Más de 300 personas han participado en la tradicional gala navideña celebrada ayer
Los mayores de Mérida están más animados que nunca y dedicaron la jornada de ayer a cantarle a la Navidad en una gala que reunió a más de 300 personas en el Centro Cultural Alcazaba. El encuentro incluyó distintas actuaciones, bailes y villancicos protagonizados por los cuatro centros de mayores de la ciudad (Zona Sur, Calvario, Trajano y Reyes Huertas) y contó con la asistencia del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y la edil de Mayores, Catalina Alarcón.
Auditorio
El auditorio de estas instalaciones, uno de los espacios más utilizados por el ayuntamiento emeritense para actos culturales, institucionales y sociales (desde ruedas de prensa o presentaciones de libros hasta conciertos), acogió el encuentro en un día marcado por la lluvia, lo que no impidió que los asistentes acudieran con ganas de compartir un buen rato. La música y los bailes volvieron a ser los protagonistas de una cita que mantuvo viva la tradición navideña entre las personas mayores.
Las imágenes de la gala
