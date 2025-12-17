Un viaje muy especial
La Navidad se sube al taxi en Mérida para regalar ilusión a los mayores
Taxistas solidarios permitirán a los usuarios de la residencia El Prado disfrutar de las luces
La Navidad también se vivirá sobre ruedas en Mérida. Los taxistas de teletaxi se han preparado para realizar su carrera más solidaria del año, una iniciativa que los días 22 y 23 de diciembre permitirá que las personas mayores puedan disfrutar de las luces y del ambiente festivo en el centro de la capital extremeña. La acción, de carácter gratuito, va dirigida a los usuarios de la residencia El Prado, que contarán con la oportunidad de realizar un viaje por las principales calles iluminadas.
Una tarde-noche diferente
Para la ocasión, los taxistas adornarán sus vehículos con motivos navideños, convirtiendo el trayecto en una experiencia cercana y cargada de ilusión. Las bombillas de colores despiertan el espíritu de estas fechas tan señaladas no solamente entre los más pequeños, sino también entre las personas mayores. Gracias a este gesto solidario, los participantes podrán salir de su rutina y disfrutar de una tarde-noche muy diferente, marcada por la magia y la emoción propia de la Navidad. Al llegar a la plaza de España, los mayores, acompañados por sus cuidadores, realizarán un paseo por el mencionado entorno para contemplar los adornos emeritenses, antes de despedirse de ellos y regresar a la residencia El Prado en los taxis que los llevarán de vuelta.
