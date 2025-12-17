Una nutria aparece muerta en Mérida y se investiga si fue envenenada

Miembros de Fondenex encontraron ayer una nutria muerta en Mérida, en el paseo que discurre frente al molino de Pancaliente. Se trata de un ejemplar adulto y de buen aspecto, aunque a primera vista se desconoce la causa de la muerte del animal. Según ha informado la organización conservacionista, tras el hallazgo se ha dado aviso al Seprona de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso para llevar a cabo las investigaciones. Desde el colectivo han señalado que una de las hipótesis que se barajan es el posible fallecimiento por envenenamiento, extremo que deberá determinar el análisis correspondiente.

Especie recuperada

La nutria es una especie que ha logrado recuperarse en los últimos años después de haber llegado a estar en peligro de extinción durante el siglo pasado. Su presencia en los ríos es considerada un indicador de la buena calidad ambiental de los ecosistemas fluviales y de sus riberas, por lo que el hallazgo de este ejemplar ha generado cierta preocupación.

Imagen del animal fallecido. / Cedida a El Periódico Extremadura

