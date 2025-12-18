El abogado de Mérida que empezó de niño a guardar papeletas y cartelería electoral

Cuenta Julián Suero Moreno, almendralejense establecido en Mérida y con el corazón dividido entre ambas ciudades, que siempre le gustó estudiar no como una obligación, sino como una forma natural de entender la vida, una inquietud intelectual que ha marcado su trayectoria y se refleja en una formación académica poco común, con tres carreras universitarias y un doctorado fruto de años de esfuerzo y constancia. Su camino comenzó con Derecho, la disciplina que desde el principio tuvo clara con la firme idea de ejercer como abogado, a la que sumó Empresariales y Ciencias Políticas convencido de que el Derecho debe entenderse en relación con la realidad económica y social, un enfoque que le ha permitido especializarse en Derecho de Familia y en concursos de acreedores, con un destacado conocimiento de la ley de segunda oportunidad, y completar su perfil con labores de asesoramiento jurídico a empresas y responsabilidades de dirección ejecutivas en varios centros de formación.

Papeletas y cartelería

Pero su historia no se limita únicamente a haber sido un estudiante ejemplar ni al ejercicio de la abogacía. Desde muy joven convive con otra pasión, la del coleccionismo, que nació cuando apenas tenía 12 años, impulsado por la curiosidad que le despertaban la Transición y la creación de la democracia española. Entonces comenzó a reunir y guardar cartelería, papeletas electorales, revistas y recortes de prensa, una afición que no surgió por casualidad, ya que le viene de familia. Su padre, también llamado Julián y funcionario de la Junta, era un apasionado de la política y fue quien le inculcó ese interés por conservar la memoria de cada proceso electoral a nivel nacional y regional. «Yo creo que lo llevo en los genes», ha explicado con una amplia sonrisa.

Cumple años el día de las elecciones y lleva toda la vida guardando papeletas. / Javier Cintas

Laura

La afición por el coleccionismo político no se ha quedado solo en él, ya que su hija Laura también atesora este material, mientras que en el caso de Julián ese vínculo con los procesos electorales se ve reforzado por una coincidencia especial, ya que su cumpleaños es el 21 de diciembre, una fecha que coincide con las elecciones autonómicas en Extremadura.

Cuéntame

Observar con detenimiento su amplia colección es como viajar por un túnel del tiempo hasta la España de hace cinco décadas, donde solo faltarían los Alcántara para que la escena evocara un capítulo de Cuéntame. Escuchar a Julián Suero Moreno hablar de estas piezas es asistir a una improvisada clase magistral de historia, llena de anécdotas y episodios singulares, con folletos de las primeras elecciones democráticas, documentos vinculados a la Constitución y una extensa colección de papeletas políticas que ayudan a comprender, paso a paso, cómo se fue construyendo la democracia española.