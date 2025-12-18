La aparición de una nutria muerta en Mérida reabre el debate sobre la salud del Guadiana

La aparición de una nutria muerta en Mérida, localizada en el paseo fluvial frente al molino de Pancaliente, ha vuelto a situar a esta especie protegida en el centro del debate sobre la conservación de los ecosistemas fluviales. El ejemplar, de edad adulta y en aparente buen estado físico, fue hallado por miembros de Fondenex, que dieron aviso al Seprona de la Guardia Civil para que se hiciera cargo del caso e iniciara las investigaciones pertinentes.

Aunque a simple vista no se han apreciado signos claros de la causa de la muerte, desde el colectivo conservacionista se ha apuntado como una de las hipótesis el posible envenenamiento, extremo que deberá confirmarse o descartarse mediante los análisis correspondientes.

¿Sabías que las nutrias eligen una piedrecita para jugar toda su vida? / El Periódico

Las nutrias pueden fallecer por distintas causas en su hábitat natural. Entre las más frecuentes se encuentran los atropellos, especialmente en zonas próximas a carreteras que cruzan ríos o arroyos, la contaminación del agua, la escasez de alimento y los episodios de envenenamiento, tanto accidental como intencionado. También se han documentado muertes por trampas ilegales destinadas a otras especies y por enfermedades asociadas a la degradación ambiental.

Para determinar si una nutria ha muerto por envenenamiento, los agentes especializados recogen el cadáver y lo trasladan a un centro autorizado, donde se practica una necropsia. Durante el proceso se analizan órganos como el hígado, el estómago o los riñones en busca de restos de sustancias tóxicas. Estos estudios permiten identificar el tipo de veneno, su origen y, en algunos casos, si se trata de productos agrícolas, rodenticidas u otros compuestos prohibidos.

La nutria como termómetro ambiental

La nutria es considerada una especie indicadora de la calidad del agua, ya que necesita ríos limpios, bien oxigenados y con abundancia de peces para sobrevivir. Su presencia suele asociarse a ecosistemas fluviales bien conservados. Otros animales que cumplen una función similar son los peces sensibles a la contaminación, los anfibios o determinadas aves acuáticas, cuya desaparición suele alertar de problemas ambientales.

Desde el punto de vista ecológico, la nutria desempeña un papel clave como depredador en la cadena trófica, contribuyendo al equilibrio de las poblaciones de peces y otros organismos acuáticos. Su conservación resulta fundamental para mantener la salud de los ríos y zonas húmedas.

En España, la recuperación de la nutria en las últimas décadas se ha visto favorecida por la mejora de la calidad del agua, la protección legal de la especie y programas de conservación impulsados por las administraciones y entidades ambientales.

Los envenenamientos más comunes en fauna silvestre están relacionados con el uso ilegal de cebos tóxicos, pesticidas y rodenticidas. Para prevenir estos episodios, los expertos insisten en la importancia de controlar el uso de productos químicos, reforzar la vigilancia y concienciar a la población sobre las consecuencias ambientales y legales de estas prácticas.

Las organizaciones conservacionistas recuerdan que la colaboración ciudadana es clave para proteger la fauna silvestre. Avisar a las autoridades ante el hallazgo de animales muertos o heridos, respetar los entornos naturales y evitar el uso de sustancias peligrosas en zonas próximas a ríos y campos son algunas de las acciones que pueden contribuir a la conservación de especies como la nutria.

El caso de la nutria hallada en Mérida queda ahora a la espera de los resultados de los análisis, que permitirán esclarecer las circunstancias de su muerte y valorar si se trata de un episodio aislado o de una señal de alerta sobre el estado del ecosistema fluvial.