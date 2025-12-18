Cantar, bailar y convivir mejora el ánimo y la calidad de vida de los mayores de Mérida

Las actividades culturales y sociales como la gala celebrada en el Centro Cultural Alcazaba han tenido un impacto directo en el bienestar emocional y social de las personas mayores. La participación en este tipo de encuentros ha favorecido la socialización, ha reducido el aislamiento y ha reforzado los vínculos personales entre usuarios de distintos centros, aspectos considerados clave para un envejecimiento activo.

Especialistas en gerontología y envejecimiento activo han señalado que la música, el canto y el baile estimulan la memoria emocional y generan sensaciones de bienestar, además de mejorar el estado de ánimo. Estas actividades colectivas han permitido a los mayores sentirse protagonistas, mantener una rutina activa y reforzar su autoestima, al verse capaces de preparar y compartir actuaciones ante un público numeroso.

Baile y muchos villancicos para los mayores. / Ayuntamiento de Mérida

Otro de los efectos positivos ha sido la creación de espacios de convivencia que van más allá del propio centro de mayores. El encuentro entre usuarios de distintas zonas de la ciudad ha ampliado las relaciones sociales y ha fortalecido el sentimiento de pertenencia a la comunidad, algo especialmente relevante en fechas como la Navidad, cuando se incrementa el riesgo de soledad no deseada.

Los ensayos

Asimismo, la preparación previa de las actuaciones ha tenido un efecto beneficioso añadido. Los ensayos y la organización de la gala han mantenido a los participantes activos durante semanas, fomentando la disciplina, la cooperación y la motivación personal. Este proceso ha contribuido también a mantener la mente ocupada y a generar expectativas positivas.

Este tipo de iniciativas no solo tienen un valor festivo o cultural, sino que actúan como una herramienta preventiva en materia de bienestar emocional, ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a promover una participación social activa y continuada.

Y es que los mayores de Mérida están más animados que nunca y dedicaron la jornada del martes a cantarle a la Navidad en una gala que reunió a más de 300 personas en el Centro Cultural Alcazaba. El encuentro incluyó distintas actuaciones, bailes y villancicos protagonizados por los cuatro centros de mayores de la ciudad (Zona Sur, Calvario, Trajano y Reyes Huertas) y contó con la asistencia del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y la edil de Mayores, Catalina Alarcón.