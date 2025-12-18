Así se celebraba la Saturnalia en Roma y por qué se parece a la Navidad: la fiesta que encandila a Mérida

La celebración de la Saturnalia en la antigua Roma presentaba notables diferencias con las actuales festividades navideñas, aunque compartía algunos elementos que han perdurado con el paso de los siglos. Mientras que hoy la Navidad tiene un marcado carácter religioso y familiar, la Saturnalia era una fiesta pagana dedicada al dios Saturno, vinculada al ciclo agrícola, la abundancia y el final del año. Durante esos días se suspendían las jerarquías sociales, los esclavos podían comportarse como hombres libres y se promovía un ambiente de igualdad, licencias y diversión colectiva, algo que no se reproduce en la sociedad contemporánea.

En este contexto, el Museo Nacional de Arte Romano ha celebrado la Saturnalia Infantil, una actividad dirigida a los más pequeños que combina divulgación histórica y participación activa. El programa incluía talleres didácticos, juegos inspirados en la Roma clásica, explicaciones adaptadas sobre los rituales antiguos y actividades creativas relacionadas con la decoración y los símbolos de la Saturnalia. El objetivo es acercar la cultura romana a los niños de forma lúdica, fomentando el aprendizaje a través de la experiencia directa.

Imagen de Saturnalia. / Cedida a El Periódico

Más allá de esta celebración puntual, el Museo Nacional de Arte Romano ofrece a lo largo del año una amplia agenda cultural que incluye exposiciones temporales, visitas guiadas, conferencias, talleres educativos, actividades familiares y propuestas específicas para centros escolares. Estas iniciativas buscan reforzar el papel del museo como espacio de referencia para la divulgación del patrimonio romano y la educación histórica en Mérida.

La figura de Saturno

En la mitología romana, Saturno era una de las deidades más antiguas y se asociaba con la agricultura, el tiempo y la prosperidad. Equivalente al dios griego Cronos, era considerado el gobernante de una edad dorada en la que reinaban la paz y la abundancia. Su relación con otras deidades se articulaba en torno al orden cósmico y al ciclo natural, lo que explica que su festividad coincidiera con el solsticio de invierno y el renacer progresivo de la luz.

Las decoraciones utilizadas durante la Saturnalia tenían un fuerte valor simbólico. Las plantas y guirnaldas representaban la fertilidad y la continuidad de la vida, mientras que las velas encendidas simbolizaban la victoria de la luz sobre la oscuridad tras los días más cortos del año. El intercambio de regalos, una de las costumbres más reconocibles, estaba vinculado al deseo de prosperidad y buenos augurios para el nuevo ciclo.

La Saturnalia guarda similitudes con otras festividades de culturas antiguas que también celebraban el solsticio de invierno, como las fiestas solares en el mundo celta o determinadas ceremonias en el antiguo Egipto. En todas ellas se repetía la idea del renacimiento, la renovación y la esperanza ligada al regreso progresivo de la luz.

En la sociedad actual, la Saturnalia se percibe principalmente como un antecedente histórico de algunas tradiciones navideñas. Lejos de su carácter ritual original, ha pasado a interpretarse como un elemento cultural y educativo que ayuda a comprender la herencia romana y la evolución de las celebraciones invernales en Europa.

Para el desarrollo de la Saturnalia Infantil, el museo ha tenido en cuenta protocolos específicos de seguridad y organización. Las actividades se realizan en espacios controlados, con aforo limitado, supervisión de personal especializado y materiales adaptados a la edad de los participantes, garantizando así una experiencia segura y adecuada para los niños.