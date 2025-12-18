Un trabajador resulta herido grave al caerle una viga en las obras del AVE en Mérida

Un trabajador de 44 años resultó herido grave ayer por la tarde tras quedar atrapado en un accidente laboral ocurrido en Mérida, después de que una viga le cayera sobre una pierna mientras realizaba sus quehaceres. El suceso tuvo lugar sobre las 18.20 horas en la calle Arenal Pan Caliente, en las obras de duplicación de las vías de alta velocidad, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Hasta el lugar del incidente se desplazaron sanitarios del SES, así como efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y bomberos, que intervinieron rápidamente para liberar a la persona herida.