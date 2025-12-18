Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente laboral

Un trabajador resulta herido grave al caerle una viga en las obras del AVE en Mérida

Sanitarios, bomberos y fuerzas de seguridad intervinieron ayer por la tarde en su rescate

El Hospital de Mérida.

El Hospital de Mérida. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Un trabajador de 44 años resultó herido grave ayer por la tarde tras quedar atrapado en un accidente laboral ocurrido en Mérida, después de que una viga le cayera sobre una pierna mientras realizaba sus quehaceres. El suceso tuvo lugar sobre las 18.20 horas en la calle Arenal Pan Caliente, en las obras de duplicación de las vías de alta velocidad, según ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Hasta el lugar del incidente se desplazaron sanitarios del SES, así como efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y bomberos, que intervinieron rápidamente para liberar a la persona herida.

