El próximo 27 de diciembre
Los 80 y 90 vuelven a sonar gratis en la plaza de España de Mérida
Mecanomanía y Los Cassettes protagonizarán una tarde-noche dedicada al pop y al rock
La plaza de España de la Mérida se convertirá en una gran pista de nostalgia musical el sábado 27 de diciembre con dos conciertos gratuitos que harán viajar al público a las décadas de los 80 y 90. Los grupos Mecanomanía y Los Cassettes protagonizarán una tarde-noche dedicada al pop y al rock en castellano dentro de la amplia programación de Navidad.
Horarios
Desde las 20.00 de la tarde actuará Mecanomanía, un tributo al icónico trío Mecano, formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano, pioneros del tecno-pop y de la Movida Madrileña. Posteriormente, a partir de las 22.00 horas, será el turno de Los Cassettes, banda originaria de Cáceres especializada en versiones del pop y rock español de los años 80 y 90, con temas musicales de grupos y artistas como La Frontera, Tam Tam Go, Celtas Cortos, Antonio Vega o Danza Invisible.
