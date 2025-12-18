Mérida calienta la Nochevieja con Lérica en sus Preuvas

La Navidad ya suena a fiesta en la capital extremeña y la cuenta atrás para despedir el año ha comenzado. La plaza de España acogerá el próximo domingo 29 de diciembre la ‘Megaparty Preuvas’, una cita que combinará actividades infantiles por la mañana con un amplio programa de actuaciones musicales y animación durante toda la tarde y la noche. El evento ha sido presentado este jueves por la edil de Festejos, Ana Aragoneses, y el representante del Grupo COPE Extremadura, Óscar Rosco, quienes han explicado que el objetivo es ofrecer una jornada “festiva y de convivencia” dirigida tanto a la ciudadanía emeritense como a los visitantes, anticipando de forma simbólica la celebración de las tradicionales uvas de fin de año.

2.000 conos de chucherías

La programación arrancará a las 11.00 horas con la Fiesta de Preuvas Infantiles, en la que se repartirán 2.000 conos de chucherías entre los niños asistentes. Esta actividad contará con la animación de Jimeno y la actuación de Chloe de la Rosa. Ya por la tarde, de 17.00 a 01.30 horas, tendrá lugar la Megaparty Preuvas, que, según ha indicado Rosco, “convertirá a Mérida en un punto de encuentro para despedir el año por adelantado y en el epicentro de las fiestas navideñas”. La fiesta comenzará con sesiones de los djs locales Andrea Pérez e Izan, a los que se sumará el cantante Javichu.

Show ‘Megastar’

A las 20.00 horas está previsto el inicio del show ‘Megastar’, con las actuaciones de Cecilia Zango, Chema Rivas, Enol, Lerica, Kube, Paula Koops y Tami Tamako. Rosco resaltado a Lérica como cabeza de cartel de esta edición y ha dicho que, tras las Preuvas y las Campanadas, el cierre de la cita correrá a cargo de Nils Van Zandt, que repite por tercer año.