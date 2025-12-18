Por qué Mérida es la Roma española

Roma no es solo una ciudad: es un espejo en el que muchas urbes antiguas, como Mérida, siguen mirándose hoy. Su historia, su legado y su capacidad para reinventarse explican por qué, siglos después, continúa marcando el imaginario colectivo de viajeros, creyentes y amantes de la cultura.

Roma comparte con otras ciudades del mundo antiguo, y muy especialmente con Mérida (Augusta Emérita), una misma esencia: fueron fundadas como símbolos de poder, orden y civilización. Ambas surgieron bajo el impulso del Imperio romano, crecieron como centros administrativos y culturales, y conocieron después el abandono, el saqueo y el olvido.

El paralelismo es evidente: Roma quedó herida por invasiones y el paso del tiempo; Mérida permaneció sepultada durante siglos bajo la tierra y el silencio. Sin embargo, las dos resurgieron con fuerza, redescubriendo su patrimonio y convirtiéndolo en seña de identidad y motor cultural.

Un recorrido por el tradicional belén viviente de Mérida / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Roma recibe millones de visitantes cada año. Este flujo constante ha supuesto una enorme oportunidad económica, pero también un gran desafío para la conservación de sus monumentos. El desgaste del Coliseo, el Foro o la Fontana di Trevi obliga a aplicar estrictos planes de protección y restauración.

Este debate no es ajeno a Mérida. El Teatro Romano, el Anfiteatro o el Puente Romano también viven entre la admiración turística y la necesidad de preservación. En ambas ciudades, el reto es el mismo: compatibilizar el acceso público con la protección de un legado irrepetible.

El legado que cambió el mundo

La huella de Roma sigue viva. Su derecho, su arquitectura, su urbanismo, su lengua y su concepto de ciudad influyeron decisivamente en Europa y más allá. Las calzadas romanas, los acueductos, los foros y los teatros se replicaron en todo el Imperio.

Mérida es uno de los mejores ejemplos de esa herencia viva, con monumentos que reproducen el modelo romano casi con fidelidad original. Caminar por Augusta Emérita es recorrer, a menor escala, la misma idea de civilización que nació en la Roma de las siete colinas.

Hoy, Roma sigue siendo el corazón espiritual del cristianismo. El Año Santo, las celebraciones en el Vaticano, la Semana Santa, la festividad de San Pedro y San Pablo o la apertura de las Puertas Santas convierten la ciudad en destino de peregrinación mundial.

Esta dimensión espiritual conecta directamente con Mérida, ciudad de mártires y de profunda tradición cristiana, ligada a figuras como Santa Eulalia, San Serván y San Germán. En ambas, la fe forma parte inseparable de su historia y de su identidad contemporánea.

Otros vínculos actuales entre Mérida y Roma

Más allá del legado imperial, Roma y Mérida comparten hoy una intensa vida cultural. Festivales, representaciones teatrales, conciertos y eventos conviven con restos arqueológicos, integrando pasado y presente de forma natural.

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida encuentra su reflejo en los múltiples eventos culturales romanos celebrados entre ruinas milenarias. Ambas ciudades han aprendido a vivir con la historia sin convertirla en museo estático.

Durante siglos, Roma fue destino de eruditos y peregrinos. Hoy, es también ciudad de turismo masivo, experiencias rápidas y redes sociales. Sin embargo, sigue despertando la misma emoción profunda en quien la recorre con calma, igual que Mérida sorprende a quienes descubren por primera vez su riqueza patrimonial.

Cada época ha proyectado su propia Roma: la ciudad sagrada, la capital del arte, la urbe romántica o el gran escenario histórico.

Roma ofrece experiencias irrepetibles: conciertos en espacios históricos, recreaciones clásicas, exposiciones nocturnas y celebraciones populares en plazas y barrios. El patrimonio no se contempla: se vive.

En la quinta temporada de 'Emily en París', la protagonista, interpretada por Lily Collins, se traslada a Roma para dirigir una oficina de Agence Grateau y explorar nuevas facetas, tanto profesionales como amorosas. / EPC

Este modelo cultural conecta con Mérida, donde el teatro clásico, los festivales y las recreaciones históricas convierten el pasado en experiencia colectiva.

Roma es mucho más que sus iconos universales. Lugares como las Termas de Caracalla menos transitadas, el barrio del Trastevere histórico, las catacumbas, el Aventino o antiguos templos escondidos ofrecen una experiencia más íntima.

Del mismo modo, Mérida guarda rincones menos visitados que completan su grandeza y recuerdan que las ciudades eternas nunca se terminan de conocer.

Roma y Mérida comparten algo esencial: no se visitan una sola vez. Son ciudades que se sienten, se recorren y se recuerdan. Ciudades que cayeron, resurgieron y hoy siguen enseñándonos que la verdadera grandeza no desaparece, solo espera ser redescubierta.