El PP cifra en 55 millones la inversión de la Junta en Mérida y acusa al alcalde de usar el Consistorio como "sede del PSOE"

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Mérida, Santi Amaro, ha defendido este jueves la gestión de la Junta de Extremadura, afirmando que, bajo la presidencia de María Guardiola, la capital extremeña cuenta "por fin" con un Ejecutivo regional que prioriza los intereses de los ciudadanos frente a la "confrontación" que, a su juicio, busca generar el alcalde.

Según los datos facilitados por el portavoz popular, la administración regional ha destinado en el último año casi 55 millones de euros a la ciudad de Mérida. Una cifra que, en palabras de Amaro, ha permitido que la capital "avance" de forma decidida. "Desde el Partido Popular de Mérida hablamos de realidades y seguiremos mirando por los intereses de nuestros vecinos con responsabilidad", ha subrayado.

Manipular la información

Amaro ha acusado, por otra parte, al primer edil de intentar "manipular la información" al hablar de proyectos que, según el PP, ni siquiera han sido presentados formalmente ante la Junta de Extremadura. Según el portavoz, esta actitud responde a una estrategia para "vender después que se trata de proyectos en los que no se ha colaborado".

Además, el Grupo Popular ha lamentado lo que consideran una "defensa a ultranza" del alcalde hacia su líder político, el señor Gallardo, vinculando su futuro personal a él. En este sentido, Amaro ha exigido al regidor que "deje de usar el Ayuntamiento de Mérida como sede del PSOE".

Redes sociales institucionales

La formación también ha tildado de "lamentable" el uso de los canales oficiales del municipio. Han denunciado el uso de las redes sociales institucionales para difundir imágenes de campaña electoral en el mercadillo local. "Le recordamos que los medios de comunicación del Ayuntamiento los pagamos entre todos los ciudadanos", ha concluido Amaro, instando al equipo de gobierno a separar la actividad partidista de la gestión pública.