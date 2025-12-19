Todo lo que te espera esta Navidad en Navilandia si estás en Mérida

Navilandia, la ciudad de la Navidad instalada en el recinto ferial IFEME de Mérida, ha preparado desde el próximo lunes 22 de diciembre una amplia programación de actividades dirigida al público infantil y familiar, con atracciones, talleres y espectáculos pensados para todos los públicos. La iniciativa, enfocada especialmente a niños de entre 5 y 12 años, ha sido presentada este pasado jueves por la edil de Comercio, Laura Iglesias, y la representante de Navilandia, Carmen Nieto, quienes han señalado que el objetivo es ofrecer alternativas de ocio saludable y divertido durante las fiestas.

Navilandia vuelve a Mérida cargada de diversión. / Ayuntamiento de Mérida

Manualidades y cuentos

Dentro de esta programación, Navilandia ha organizado talleres formativos impartidos por profesionales de la educación y el arte, que incluyen pasatiempos de dibujo y manualidades, juegos en equipo y cuentos de Navidad. Estas propuestas se desarrollarán los días 22, 23, 26 y 27 de diciembre en dos turnos diarios, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Además, este viernes, de 18.00 a 20.00 horas, se han previsto actividades específicas para favorecer la conciliación familiar. A esta actividad se sumarán nuevas propuestas infantiles el día 21, de 17.00 a 19.00 horas, y posteriormente tendrá lugar el espectáculo de circo del grupo Arlequines, que comenzará a las 19.00 horas y se completará con un pasacalles por las instalaciones.

Comercio local

Al mismo tiempo, el ayuntamiento de la capital extremeña ha puesto en marcha una campaña de fomento del consumo en el comercio local. De este modo, por cada compra de 20 euros realizada en establecimientos de la ciudad, el ticket podrá canjearse en el Centro de Ocio Joven El Economato para adquirir una entrada para Navilandia de lunes a jueves. Por su parte, la representante de Navilandia ha explicado que todos los sábados del periodo navideño se celebrarán actuaciones y sesiones de pintacaras, dirigidas especialmente al público infantil. Asimismo, ha anunciado que Papá Noel estará presente en el recinto de IFEME del 19 al 23 de diciembre, en horario de 17.30 a 21.00 de la tarde, mientras que la visita de los Reyes Magos será comunicada a través de las redes sociales del parque. Navilandia contará también con una amplia zona de food trucks, que ofrecerá meriendas y cenas, así como la posibilidad de celebrar los cumpleaños.

Precios

El recinto abrirá en horario vacacional ininterrumpido de 12.00 a 22.00, ampliándose hasta las 23.00 los sábados, domingos y festivos, con descuentos especiales para asociaciones y grupos. Entre las atracciones disponibles destacan la pista de hielo, con un precio de 8 euros; las montañas de trenes, con un coste de 5 euros; un tobogán gigante; un tiovivo; y distintas zonas de entretenimiento infantil, con entradas a partir de 3 euros. Las entradas podrán adquirirse en taquilla o canjearse mediante el ticket de compra en El Economato, y los martes se aplicará un descuento del 50 por ciento.