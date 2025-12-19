Mérida suena a zambomba con la familia Vargas

Mérida cantó ayer sin timidez la llegada de la Navidad en una plaza de España entregada a la música y al compás flamenco. El protagonismo fue para la familia Vargas, que ofreció un admirable espectáculo de zambomba bajo el título Vargamedios, reinterpretando los tradicionales villancicos con el rasgueo inconfundible de la guitarra española del maestro Juan Vargas, la melodía de otros instrumentos como el bajo, los timbales o la flauta y el acompañamiento constante de las palmas. Como mandan los cánones, la gente disfrutó de un concierto que atrajo a decenas de personas y estuvo marcado por la flexibilidad y la expresividad a la hora de transmitir la alegría y los buenos deseos propios de estas fiestas.

El espectáculo en imágenes

Un momento del espectáculo de ayer por la noche. / Ayuntamiento de Mérida

