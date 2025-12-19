Navidad de cine en el Teatro María Luisa con E.T., La princesa prometida y La historia interminable

El Teatro María Luisa de Mérida vuelve a mirar al cine con la incorporación de un nuevo sistema de proyección digital y sonido de última generación, una inversión de 155.000 euros que permitirá recuperar la exhibición cinematográfica en la ciudad durante la Navidad. El espacio proyectará tres películas clásicas dirigidas al público familiar en una iniciativa que combina cultura, nostalgia y un marcado carácter solidario. La presentación del nuevo equipamiento ha contado con la presencia del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, la coordinadora del Teatro María Luisa, Amalia Pérez Pastor, y el director del Festival de Cine Inédito, Ángel Briz, acompañados también por otros delegados.

Fundación CRIS Contra el Cáncer

Durante el acto, el regidor ha señalado que el objetivo es recuperar el cine en la localidad “sin competir con el comercial” y ha dicho que la recaudación obtenida con la venta de entradas se destinará íntegramente a la Fundación CRIS Contra el Cáncer. Asimismo, el primer edil ha indicado que esta iniciativa supone una “reconciliación simbólica” con el cine en un sitio histórico y ha destacado que, con la incorporación, el Teatro María Luisa se sitúa a la vanguardia de los cines modernos del país.

El cine regresa al Teatro María Luisa 20 años después con instalaciones renovadas. / Ayuntamiento de Mérida

Precio de la entrada

Las películas programadas serán E.T., que se proyectará el 27 de diciembre; La princesa prometida, el 2 de enero; y La historia interminable, el 10 de enero. Todas las cintas se exhibirán en doble sesión, a las 12.00 y a las 18.00 horas, con un precio de entrada de 3 euros. El alcalde emeritense ha recordado que se trata de un regreso muy esperado, ya que “hace más de 20 años que cerró el cine y era el único que había entonces en toda la ciudad”, evocando así la experiencia de diferentes generaciones que acudieron al Cine Teatro María Luisa. Por su parte, la coordinadora del teatro ha expresado su emoción por recuperar el cine clásico en la gran pantalla y con calidad técnica, así como su ilusión por convertir las instalaciones en un punto de encuentro intergeneracional. Igualmente, la responsable ha indicado la colaboración continuada con la Fundación CRIS Contra el Cáncer y la importancia de destinar los fondos recaudados a la investigación de la cura.

Cine Inédito

Finalmente, el director del Festival de Cine Inédito ha agradecido el esfuerzo por habilitar dos sedes para la proyección de películas, el Cine Victoria y el Teatro María Luisa, y ha resaltado su deseo de que futuras ediciones del popular festival puedan celebrarse en el teatro.