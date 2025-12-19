Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la Puerta de la Villa

Vips se estrena en Mérida estas Navidades

Vips aterriza en el centro de la capital extremeña.

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Mérida contará estas Navidades con una nueva apertura en su oferta gastronómica. El local situado en la Puerta de la Villa, que durante años fue sede de una sucursal bancaria de la antigua Caja Madrid, se encuentra en plena transformación para abrir en los próximos días un restaurante de la cadena Vips, con los albañiles ultimando los trabajos en el interior del establecimiento, según han confirmado a este periódico fuentes cercanas al proyecto.

Contando los días

En este caso, Vips desembarca en uno de los enclaves más céntricos y transitados de la capital extremeña, con una propuesta culinaria basada en hamburguesas, sándwiches, tortitas, costillas y otros productos característicos de la conocida cadena. El Grupo Vips es una compañía de restauración con implantación en toda España y presencia también en Portugal, que gestiona diferentes marcas del sector como Vips, Vips Smart, Ginos o Starbucks, entre otras afamadas marcas de hostelería. La ciudad ya cuenta los días para que los emeritenses y turistas puedan sentarse a la mesa y disfrutar de sus platos.

