El Carrascalejo
Así transcurre una jornada electoral en el pueblo con menos habitantes de Extremadura
Un censo de 80 personas y mucha calma
En El Carrascalejo, el municipio con menos población de Extremadura, la jornada electoral ha transcurrido marcada por la cercanía y la calma de sus habitantes. Con un censo que apenas supera las 80 personas y situado a pocos kilómetros de Mérida, este pequeño pueblo, en el que residen de forma habitual alrededor de 40 vecinos, ha vivido las elecciones autonómicas sin colas y con un ambiente dominado por el trato directo entre la gente. Aquí, la política se practica en el día a día, en el cara a cara cotidiano, lo que permitirá que el recuento de las papeletas, una vez finalizada la votación, se complete en poco muy tiempo.
Vecinos y empadronados
María del Carmen Benítez González, empadronada en la localidad, donde viven sus padres, aunque residente en la capital extremeña, ha señalado a este periódico que las elecciones se han desarrollado “muy tranquilas, incluso demasiado aburridas para los integrantes de la única mesa electoral”, y ha explicado que los comicios autonómicos se perciben como algo lejano frente a los municipales o los nacionales. A su juicio, “todo lo que sea bienestar para el pueblo siempre es bienvenido”, una afirmación que ha vinculado a la necesidad de que las políticas autonómicas tengan en cuenta también la realidad de los municipios más pequeños, cuyas demandas suelen quedar diluidas frente a las de las grandes poblaciones. Por su parte, Miguel Granjo, natural de El Carrascalejo, tras ejercer su derecho a voto, ha recordado que “todas las elecciones han sido siempre muy sosegadas” y ha subrayado que en un pueblo tan chico “el trato persona a persona es fundamental”. Además, el vecino ha resaltado el respaldo que presta siempre la Diputación de Badajoz a su municipio.
El punto de encuentro
Sin grandes despliegues de campaña, ni cartelería ni actos por parte de los partidos políticos, la vida de la localidad ha seguido desarrollándose en torno a sus lugares de referencia, como el bar Alqantara Plaza y el Albergue Municipal, que han vuelto a concentrar la actividad vecinal y el paso de los peregrinos. Juan Manuel Valiente, marido de la propietaria de ambos negocios, Chelo Cortés, ha comentado que su taberna-restaurante es el único punto de encuentro del municipio, con una apuesta firme por la cocina de calidad que ha logrado atraer a numerosos visitantes de Mérida. Según ha señalado, los fines de semana el local registra una notable afluencia y se convierte en un espacio de convivencia donde vecinos y visitantes comparten mesa y conversación. La simpatía del matrimonio, siempre al pie del cañón para lo que haga falta, y su buen humor contribuyen a mantener viva la esencia de un pueblo donde todo ocurre despacio, pero con bastante aromonía y paz.
