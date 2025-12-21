En la avenida de Portugal
Un joven motorista herido en la cabeza y con fractura de fémur tras chocar con un coche en Mérida
El suceso ha ocurrido este domingo por la tarde
Un motorista de 26 años ha resultado herido de carácter menos grave tras colisionar con un turismo este domingo en Mérida. El accidente se ha producido en la avenida de Portugal, según ha informado el 112 de Extremadura. La llamada de aviso se ha recibido a las 15.46 de la tarde, lo que ha activado la movilización de una ambulancia del SES y una patrulla de la Policía Local de la capital extremeña, que se han desplazado hasta el lugar del siniestro.
Policontusiones
El joven accidentado presentaba policontusiones, una herida en la cabeza y una fractura de fémur, por lo que, tras ser atendido en el lugar del suceso, ha sido trasladado rápidamente al Hospital de Mérida.
