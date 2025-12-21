Papá Noel se paseará por Mérida en un coche clásico descapotable para recoger las cartas de los niños

Papá Noel volverá a recorrer las calles de la capital extremeña el próximo 23 de diciembre en una caravana navideña que llevará la ilusión a distintas barriadas de la ciudad. En esta ocasión, Santa Claus se desplazará en un coche clásico descapotable, acompañado por una quincena de vehículos históricos, para saludar a los niños y recoger sus cartas en un recorrido pensado para el disfrute de pequeños y mayores. La salida está prevista a las 15.30 de la tarde desde Ifeme, desde donde la comitiva avanzará por varias avenidas y calles, con paradas en puntos como Monte Alto y la plaza de España. El itinerario finalizará en el Centro Social y Cultural El Prado, donde Papá Noel recibirá a todos los niños con los brazos abiertos, se fotografiará con ellos y les entregará un muy regalo dulce. La actividad será gratuita y abierta al público, y está organizada por la Asociación Vecinal El Prado y la Asociación Cultural Vehículos Clásicos Ciudad de Mérida.