Papá Noel se paseará por Mérida en un coche clásico descapotable para recoger las cartas de los niños

Papá Noel se olvidó del trineo en la lejana Laponia.

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Papá Noel volverá a recorrer las calles de la capital extremeña el próximo 23 de diciembre en una caravana navideña que llevará la ilusión a distintas barriadas de la ciudad. En esta ocasión, Santa Claus se desplazará en un coche clásico descapotable, acompañado por una quincena de vehículos históricos, para saludar a los niños y recoger sus cartas en un recorrido pensado para el disfrute de pequeños y mayores. La salida está prevista a las 15.30 de la tarde desde Ifeme, desde donde la comitiva avanzará por varias avenidas y calles, con paradas en puntos como Monte Alto y la plaza de España. El itinerario finalizará en el Centro Social y Cultural El Prado, donde Papá Noel recibirá a todos los niños con los brazos abiertos, se fotografiará con ellos y les entregará un muy regalo dulce. La actividad será gratuita y abierta al público, y está organizada por la Asociación Vecinal El Prado y la Asociación Cultural Vehículos Clásicos Ciudad de Mérida.

