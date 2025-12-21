Secciones

VÍDEO | Elecciones autonómicas en El Carrascalejo, el pueblo con menos habitantes de Extremadura

Javier Cintas

Javier Cintas

Mérida
En El Carrascalejo, el municipio con menos población de Extremadura, la jornada electoral ha transcurrido marcada por la cercanía y la calma de sus habitantes. Con un censo que apenas supera las 80 personas y situado a pocos kilómetros de Mérida, este pequeño pueblo, en el que residen de forma habitual alrededor de 40 vecinos, ha vivido las elecciones autonómicas sin colas y con un ambiente dominado por el trato directo entre la gente. Más información

