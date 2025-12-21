Votar, hacer deporte y tomar las cañas marcan la mañana electoral en Mérida

Ni el frío propio de este mes de diciembre, que invitaba más a quedarse en casa que a acercarse a los colegios electorales, ha hecho mella en el ánimo de los votantes emeritenses durante la jornada electoral para elegir la nueva Asamblea regional. Desde primera hora de la mañana, algunos de los más madrugadores han acudido a depositar su papeleta antes de continuar con su rutina de los domingos, ya fuera para salir a practicar deporte o aprovechar el día para hacer otras cosas.

Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida, votando esta mañana en Mérida. / Javier Cintas

Osuna

Entre ellos se han encontrado representantes políticos como el alcalde de Mérida y la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta. Antonio Rodríguez Osuna ha sido uno de los regidores extremeños más tempraneros en ejercer su derecho al voto. El primer edil ha acudido a las 09.30 horas al Colegio Trajano, donde ha depositado su papeleta y ha atendido a la prensa. Durante sus declaraciones, ha animado a la gente a participar y ha subrayado la importancia de acudir a las urnas en un día que ha calificado como clave para el futuro de la región.

Una de las más madrugadoras en votar de los candidatos a la Junta ha sido Irene de Miguel. / Javier Cintas

De Miguel

Por su parte, Irene de Miguel ha votado en el CEIP Calatrava de la capital autonómica. Desde allí, ha manifestado que la izquierda ha afrontado la jornada “con ilusión”, algo que ha considerado ya una victoria. Asimismo, ha indicado que el tiempo ha acompañado el desarrollo de la votación y ha afirmado que la democracia no está en riesgo, aunque ha insistido en la necesidad de defender los derechos y las libertades para evitar retrocesos. Del mismo modo, la candidata de Unidas ha hecho un llamamiento a los extremeños para llenar las urnas “de esperanza, memoria y futuro” y trabajar por una Extremadura mejor.

Una de las imágenes de la jornada electoral en Mérida. / Javier Cintas

Clima político

Según ha avanzado la mañana, la participación en los colegios electorales ha ido creciendo, sobre todo antes de ir a comer, cuando se han formado algunas colas en distintos puntos de la ciudad. Mientras tanto, el ambiente en las calles ha sido el habitual de unos comicios regionales que miden el clima político a nivel nacional, con paseantes ocupando las terrazas de bares y restaurantes a la hora de las cañas, en un domingo que ha combinado Navidad, papeletas, deporte y vida social en Emérita Augusta.

Una de las imágenes de la jornada electoral en Mérida. / Javier Cintas

Gente votando en la capital autonómica. / Javier Cintas

Un momento de la votación en Mérida. / Javier Cintas

Papeletas electorales. / Javier Cintas