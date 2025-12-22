Esta barriada de Mérida es una fiesta en su comida de Navidad entre vecinos

Con motivo de estas fechas tan señaladas y mágicas, la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad ha celebrado, un año más, su tradicional comida de Navidad en el Centro Cultural del barrio. Los vecinos han disfrutado este lunes de una animada velada gastronómica en la que se han degustado diferentes platos, en un ambiente de convivencia que ha vuelto a reunir a un buen número de asistentes. Al encuentro no han faltado las delegadas socialistas Susana Fajardo Bautista y Caty Alarcón Frutos, así como el portavoz municipal Julio César Fuster Flores. La jornada ha resultado todo un éxito y ha dejado un muy buen sabor de boca, consolidándose como una cita que cada año suma más gente y se vive como una fiesta.

¡Búscate en la comida navideña!

Los vecinos se van de comida de Navidad. / Ayuntamiento de Mérida

Los vecinos se van de comida de Navidad. / Ayuntamiento de Mérida

Los vecinos se van de comida de Navidad. / Ayuntamiento de Mérida