La subida salarial ya está en el bolsillo de los empleados municipales de Mérida

Los funcionarios de Mérida recibieron hace unos días una nómina adicional correspondiente al incremento del 2,5 % salarial aprobado por el Gobierno de España en el marco de la mesa de negociación con las organizaciones sindicales. Este abono fue acordado en la reunión de la mesa negociadora celebrada el pasado 2 de diciembre entre el ayuntamiento de la capital extremeña y las centrales sindicales UGT, CC.OO y CSIF. En dicho encuentro también se abordaron otras cuestiones retributivas incluidas en los compromisos adquiridos por el consistorio con los sindicatos en mayo del 2023.

581.000 euros

El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, explicó que este incremento salarial “supone un desembolso de 581.000 euros y afecta a cerca de 600 trabajadores, funcionarios y laborales fijos del ayuntamiento”. Según manifestó, el pago ha sido posible “gracias a este Real Decreto-Ley, que nos permite poder abonarlo, a la solvencia económica que tiene el consistorio y tras haber mantenido una reunión con las centrales sindicales, que nos han pedido que se abonara este 2,5%”. Osuna comentó que el Gobierno local entiende que “si la carestía de la vida y los precios al consumo suben, también debe subir en la misma proporción el salario no solo de los empleados públicos, sino del resto de los trabajadores de este país”.

Complementos de peligrosidad

De este modo, durante el mes de diciembre, los empleados municipales percibieron dos nóminas: una ordinaria correspondiente a la mensualidad de diciembre junto con la paga extra, y una extraordinaria que incluye el 2,5 % de atrasos desde enero de 2025, los derechos laborales pendientes de aquellos puestos con nuevas funciones, la diferencia de los complementos específicos del grupo profesional AP y el abono de 12 horas adicionales por servicios extraordinarios de la Policía Local. De cara al ejercicio 2026, el presupuesto municipal ya ha previsto una subida salarial del 4 % (2,5 % correspondiente a 2025 y un 1,5 % adicional de 2026). Asimismo, desde la entrada en vigor de los presupuestos de 2026 se abonará el 50% de los complementos de peligrosidad, jornada partida y conducción, con carácter retroactivo desde enero. Además, durante la anualidad de 2026 se negociará y materializará el abono del 40 por ciento de dichos complementos correspondiente al acuerdo de 2025. Por último, a partir de enero de 2027 se abonará el 100% de los complementos de peligrosidad, jornada partida y conducción culminando, el calendario de mejoras retributivas pactado con los sindicatos.