Las manos que hacen florecer Mérida

Mérida se prepara para recibir el invierno y la Navidad mostrando su mejor cara. Calles, plazas y rotondas se llenan de color y vistosidad gracias a la intensificación de los trabajos del Servicio de Mantenimiento de Jardines, que en estas fechas tan señaladas y mágicas refuerza las actuaciones ornamentales en la ciudad. Se trata de una labor que va mucho más allá de la plantación puntual de flores y que responde a una atención diaria y continuada, con el objetivo de que las zonas verdes luzcan cuidadas durante todo el año. Un trabajo desarrollado por FCC Medio Ambiente para el Ayuntamiento de Mérida, que persigue crear espacios más agradables y amables para la ciudadanía y para quienes visitan la localidad, reforzando el carácter acogedor de la capital extremeña.

Juan Francisco García. / Javier Cintas

Juan Francisco García y Joaquín Vázquez

La variedad, la calidad y, sobre todo, el mimo de los jardines emeritenses tienen nombres propios como los de Juan Francisco García y Joaquín Vázquez, junto al del resto de sus compañeros, que se encargan de atender un extenso territorio de enclaves arbolados. «Nos encanta nuestro trabajo y disfrutamos con él», explican los dos mientras plantan nuevas flores de temporada en una de las rotondas de acceso a la ciudad, donde los antiguos rosales han dado paso a otras especies muy llamativas como violas, ciclamen o caléndulas para aportar color y mejorar la imagen.

«No solamente es colocar plantas y regarlas, sino que implica una planificación previa y un seguimiento orquestado»

Estado óptimo

Además, García y Vázquez destacan que sus quehaceres no se limitan solo a colocar plantas y regarlas, sino que implica una planificación previa y un seguimiento orquestado. Detallan que «el proceso comienza con la preparación y acondicionamiento del suelo, seguido de una plantación ordenada y en equipo, y continúa con labores de mantenimiento como el riego, los recortes, las escardas y la reposición de ejemplares cuando es necesario», un trabajo meticuloso que permite que las zonas verdes estén siempre en un estado óptimo.

Joaquín Vázquez. / Javier Cintas

Motivación

Es una maravilla ver la dedicación con la que Juan Francisco y Joaquín tratan cada metro cuadrado de los jardines de la capital regional, un oficio que configura un once de gala con el resto de empleados y que se apoya en la apuesta por la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad, valores que forman parte del ADN de FCC Medio Ambiente. «Estamos muy motivados», manifiestan los jardineros a El Periódico Extremadura con una amplia sonrisa, que comentan que «en estas fechas navideñas tienen un significado especial porque la ciudad se llena de gente y quieren que Mérida se vea bonita y viva, con color y flores que alegren el ambiente. Tras el esfuerzo diario y el trabajo en equipo», añaden que «pasar por una rotonda y ver el resultado final es una sensación muy gratificante, ya que confirma que el esfuerzo colectivo ha merecido la pena y refuerza el orgullo de contribuir a que la localidad relumbre y sea hospitalaria con los turistas, especialmente durante la época de la Navidad».

«En estos meses, se ha intervenido en las rotondas de la avenida de la Libertad, Vietnam, Vía de la Plata, Pitágoras, Juan Carlos I o Nicasio Vargas, y ahora en avenida de Portugal»

Actuaciones

Paralelamente a estas actuaciones, el equipo de jardinería ha venido laborando en distintos puntos de la capital autonómica. En estos meses, se ha intervenido en rotondas como las de la avenida de la Libertad, Vietnam, Vía de la Plata, Pitágoras, Juan Carlos I o Nicasio Vargas, y actualmente las funciones se centran en la rotonda de la avenida de Portugal. La finalidad es siempre el mismo: que la capital autonómica luzca resplandeciente, atractiva, bien cuidada y limpia.

No puede haber un buen jardín sin un buen jardinero. / Javier Cintas

Enamorados de su oficio

Finalmente, con una preparación que les permite afrontar y dar respuesta a las necesidades de cualquier espacio verde de Mérida, García y Vázquez subrayan el sentido profundo de su trabajo. «Y es que cuidar Mérida tiene su historia, porque para nosotros, cada acción, cada planta y cada rincón que cuidamos forma parte de la historia de la capital extremeña. Embellecer la ciudad no es solo una tarea, sino una responsabilidad y un motivo de orgullo», concluyen, convencidos de que cada rotonda, plaza o calle refleja el compromiso con el conjunto de los vecinos. Una manera de entender la jardinería que trasciende lo visible y contribuye a la identidad de la ciudad, porque no puede haber un buen jardín sin un buen jardinero, y García y Vázquez son dos profesionales profundamente enamorados de su oficio, con resultados que hablan por sí solos.