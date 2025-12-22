La Mariposa Blanca reparte en Mérida el tercer premio de la Lotería de Navidad en un día difícil

Llegó el día del sorteo más esperado del año, el de la Lotería de Navidad, y en la Mariposa Blanca de la plaza de los Escritores de Mérida, en la zona de Los Bodegones, la emoción se palpaba en el ambiente. Yanet Solís, CEO de la administración y estanco de la capital regional, ha vendido cuatro décimos del número 90.693, una noticia que le produce una gran alegría. Sin embargo, este momento tan especial está marcado por sentimientos encontrados, ya que a la felicidad de haber llevado la suerte a sus clientes se suma la tristeza y la preocupación por la delicada situación de su abuela, que se encuentra a punto de fallecer. Una mezcla de alegría y dolor que refleja, una vez más, las luces y sombras de la vida.

Botella de champán

Así, junto a los vecinos de la barriada, los trabajadores del local han recibido la noticia con discreción, condicionada por la delicada situación de salud del familiar de Solís. Se trata de un establecimiento por el que pasan numerosos clientes y en el que se venden muchos números, por lo que aún no se conoce a quién o a quiénes ha podido ganar el premio. La responsable del negocio ha manifestado a los medios de comunicación, entre lágrimas de emoción, cómo se produjo la confirmación del número agraciado. En señal de respeto hacia su abuela, la dueña ha optado por no abrir la tradicional y popular botella de champán.

Varias personas guardando cola en el establecimiento de la plaza de los Escritores. / Javier Cintas

500.000 euros a la serie

El número agraciado ha sido premiado con el tercer premio del Sorteo de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, lo que equivale a 50.000 por décimo o 2.500 por cada euro jugado. ¡Muchas felicidades a los afortunados!