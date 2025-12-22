Un quinto premio celebrado como un Gordo en Mérida: “En seis años es el primero que repartimos en Navidad”

El trasiego de curiosos, las felicitaciones constantes y la falta de la botella de champán han marcado la mañana en la emeritense calle Santa Lucía. Así se ha vivido este lunes la celebración de un quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que, para quienes lo han repartido, ha sabido casi a Gordo. La suerte ha vuelto a sonreír a Mérida.

Subidón de adrenalina

En la Administración de Loterías número 3, Ana Isabel Cerrato y su marido, Francisco Román, han despachado diez décimos del número 77.715, agraciado con el quinto premio. Tras seis años de trabajo desde la apertura del céntrico negocio, se trata del primer premio de Navidad que reparten en todo este tiempo, una circunstancia que ha hecho aún más especial la jornada al haber caído entre vecinos del barrio y clientes asiduos al local. Cerrato ha reconocido a la prensa que “el subidón de adrenalina ha sido increíble” y ha dicho que el de hoy ha sido “uno de los días más felices que recuerdan”.

60.000 euros a la serie

El número agraciado ha sido premiado con uno de los quintos premios del Sorteo de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie, lo que equivale a 6.000 euros por décimo o 300 euros por cada euro jugado. ¡Muchas felicidades a los afortunados!