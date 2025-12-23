Estos son los tres escaparates de Mérida premiados por su decoración navideña

El comercio local ha vuelto a mostrar su mejor cara en Mérida con motivo del tradicional concurso de ambientación navideña, una iniciativa municipal que reconoce el talento y la creatividad de los establecimientos durante las fiestas. La delegada de Comercio, Laura Iglesias, dio a conocer ayer el fallo del jurado y entregó los diplomas acreditativos a los negocios premiados.

Ganadoras del concruso de escaparates. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En concreto, el primer premio al Mejor Escaparate Ambientado ha recaído en la floristería El Jardín de Monet; el segundo puesto ha sido para Inesperada Cerámica, mientras que Khleonika Nail Artist ha obtenido el tercer galardón. En total, han participado 17 comercios, lo que, según destacó la delegada, evidencia el alto grado de implicación del tejido comercial de la ciudad.

Valoración del jurado

En este sentido, cabe señalar que el jurado ha valorado aspectos como la originalidad y el diseño de los escaparates, la calidad de la iluminación, la armonía visual y la coherencia estética del conjunto, unos criterios que han dificultado la elección final debido al elevado nivel de las propuestas presentadas.

Los ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de estas obras de arte comerciales durante toda la temporada navideña. De acuerdo con las bases del certamen, los escaparates deberán permanecer decorados e invariables hasta el próximo 5 de enero de 2026, asegurando así que el espíritu festivo acompañe a los clientes hasta el final de las fiestas.